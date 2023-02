Le forum étudiant a choisi sa priorité pour le développement de Kroměříž

Cinq douzaines d’écoliers de la deuxième année de l’école élémentaire de Kroměříž se sont réunis au Club Starý pivovar pour le sixième Forum des étudiants. Ensemble, ils déterminent les priorités qui aideront au développement de Kroměříž.

« Nous sommes très intéressés par les suggestions des enfants sur ce qu’il faut améliorer dans cette ville. Et je suis très heureux que même la plus jeune génération s’intéresse activement aux événements de Kroměříž », a déclaré le maire Tomáš Opatrný, qui a participé au forum de Žákovský avec l’adjoint au maire Karel Holík.

Parmi les sujets qui résonnent figurent la construction d’une nouvelle piscine, la mise à niveau des opérations et des équipements hospitaliers ou l’introduction de la restauration rapide. De plus, les élèves ont conçu des équipements de piscine Bajda avec des éléments de jeu, réparé des piscines intérieures et installé des feux pour piétons dans toutes les écoles. Il existe également des propositions pour couvrir les arrêts de bus, exploiter et ajouter des panneaux d’information et des trottoirs entre les supermarchés Hanácký náměstí et Lidl.

« Cette priorité sera ensuite votée à l’école par les autres élèves de seconde », a déclaré Michaela Jiříková, coordinatrice du projet local Villes-santé et Agenda 21, qui a organisé l’enquête, à propos de la proposition.

Les étudiants discutent de sujets individuels dans un total de cinq groupes. Chacun est ensuite suivi par un représentant du service concerné de la mairie. Les domaines de discussion sont l’éducation, la culture, les loisirs et le sport, le développement urbain, les transports et la mobilité, l’environnement social et la santé et l’environnement.

Au début du forum, l’adjoint au maire Holík a rappelé les priorités qui se sont dégagées de l’année dernière. Il a également indiqué ce que la mairie de la région avait fait au cours de l’année écoulée.

L’année dernière, les écoliers ont identifié le maintien du site en difficulté de Zachar comme le plus nécessaire, le deuxième après l’utilisation des zones inutilisées et la troisième priorité la plus réussie en tant qu’installation de fontaines. Ailleurs, il y a eu des propositions pour plus de stationnements, un équilibrage plus fréquent des poubelles, des réparations aux bancs, plus de programmes pour les jeunes et des poubelles plus esthétiques.

« Nous avons réussi à avancer dans la plupart des domaines, nous travaillons sur d’autres. Quant aux zones inutilisées, par exemple, nous avons une nouvelle zone pour passer du temps libre à Šlaj, il y a une ligne de pompage derrière la piscine et une patinoire mobile à Hanácké náměstí.Nous préparons actuellement un nouveau parking, nous avons sécurisé la chaufferie problématique de Zachar et enlevé le mur de la rue Francouzská, où se rassemblaient les personnes inadaptées.En ce qui concerne les déchets, nous avons de nouveaux conteneurs souterrains et semi-enterrés des endroits, qui ont l’air bien plus beaux que l’ancien nid de contenants en plastique. » Holik dit.