Le footballeur nantais remporte la Coupe de France. Lors de la finale qui s’est déroulée au Stade de France, ils ont battu Nice 1 à 0. Ludovic Blas a inscrit l’unique but de la rencontre en début de seconde période. Ils ont soulevé le trophée pour la quatrième fois de l’histoire en 1979, 1999 et 2000.

Étonnamment, les équipes de l’OGC Nice et du FC Nantes ont atteint la finale de la Coupe de France. Les favoris du match étaient les Niçois, qui ont éliminé, entre autres, les célèbres PSG et Marseille en route vers le trophée. Nantes a de nouveau réussi à dépasser Monaco en demi-finale.

La première mi-temps n’a pas offert un spectacle très intéressant, car les deux équipes ont joué principalement à partir de défenses sûres et n’ont pas créé de plus grandes occasions de but. Cela a changé au début de la seconde période. Hicham Boudaoui a quitté le terrain en boitant et a été remplacé par l’arbitre. Ludovic Blas a failli creuser l’avance des visiteurs lorsqu’il s’est retrouvé complètement désemparé devant le but après être passé par l’axe.

Nice a eu l’occasion d’égaliser à la 56e minute, lorsque Lotomba a trouvé Gouiri au second poteau, dont le tir a été contré par un défenseur en très bonne position dans la dernière minute. Les favoris se sont créé la plus grande occasion quinze minutes plus tard lorsque le tir de Gouiri depuis la surface a été envoyé par le gardien Lafont directement sur Delort, mais Lafont l’a arrêté avec une intervention réflexe du pied.

En fin de match, Nantes garde une avance serrée et remporte historiquement sa quatrième Coupe de France.

Finale Coupe de France :

OGC Nice – FC Nantes 0:1

Cible: 47. Blast (stylo)

