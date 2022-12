Le footballeur français Pogba s’est blessé à la cuisse et cherche désespérément à participer à la Coupe du monde

Le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba s’est déchiré un muscle de la cuisse en essayant de revenir d’une opération au genou en septembre et manquera la Coupe du monde où il était censé défendre le titre avec la France. Le footballeur de 29 ans a annoncé aujourd’hui par l’intermédiaire de son agent qu’après un examen médical, il avait renoncé à commencer au Qatar et se concentrerait sur la rééducation.

Pogba, qui est revenu à la Juventus cet été après six ans à Manchester United, s’est blessé au genou en pré-saison. Au début, il a traité sa jambe de manière conservatrice, mais en septembre, il a finalement été opéré. Il n’a pas encore commencé pour la Juventus cette saison. Il a repris l’entraînement à la mi-octobre, mais a dû arrêter l’entraînement dimanche avec un problème à la cuisse.

« Après des tests hier (dimanche) et aujourd’hui à Turin et Pittsburgh, nous avons le regret de vous informer que Paul Pogba aura besoin de plus de temps pour se remettre de son opération », a déclaré l’agent du joueur, Rafaela Pimentova, dans un communiqué. C’est pourquoi il ne pourra pas rejoindre l’équipe de la Juventus avant la trêve internationale de la Coupe du monde ou l’équipe de France au Qatar, a-t-il ajouté.

Le championnat du Qatar débutera le 20 novembre. L’entraîneur Didier Deschamps devrait annoncer les nominés le mercredi 9 novembre. Son équipe entrera dans le tournoi le 22 novembre avec un match contre l’Australie.

La France a un gros groupe devant sa défense. Le milieu de terrain d’Aston Villa, Boubacar Kamara, a été exclu en raison d’une blessure au genou. N’Golo Kanté de Chelsea est indisponible depuis la mi-août en raison d’un problème musculaire. Le défenseur Raphaël Varane et l’attaquant du Real Madrid et vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema ne jouent pas pour Manchester United pour la même raison.