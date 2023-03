Le footballeur français Fontaine, recordman du Mondial en 1958, est décédé.

L’ancien footballeur et entraîneur français Just Fontaine, auteur d’un record de 13 buts lors de la Coupe du monde 1958, est décédé à l’âge de 89 ans.

Fontaine est entré dans l’histoire grâce aux championnats de 1958 en Suède, où il n’y est arrivé qu’en tant que remplaçant de René Bliard, blessé. Six matches lui ont suffi pour encaisser 13 coups sûrs. Il a aidé l’équipe de France à remporter la médaille de bronze, marquant quatre buts lors du match pour la troisième place contre l’Allemagne de l’Ouest (6:3). La nation gauloise du coq n’a pas suffi en demi-finale contre le Brésil, vainqueur, mené par le jeune Pelé.

La performance d’un tournoi a placé Fontaine à la quatrième place de l’histoire de la Coupe du monde aux côtés de l’Argentin Lionel Messi. Le meilleur buteur du monde, l’Allemand Miroslav Klose, compte 16 buts.

Fontaine a joué un total de 21 matchs pour l’équipe nationale entre 1953 et 1960 et a marqué 30 buts. Il n’en ajouta pas d’autre en raison de problèmes de santé, ce qui l’amena à mettre un terme à sa carrière à l’âge de 28 ans. Plus tard, il entraîne les équipes nationales de France, du Maroc ou, dans les années 1970, de Paris St. Le nouveau Louis. Germaine.

L’homme de Marrakech, au Maroc, célèbre également le succès au niveau du club. Il a dominé l’élite française à quatre reprises – une fois avec Nice et trois fois avec Reims, où il a passé les meilleures années de sa carrière. Il a marqué 165 buts en 200 matches de championnat de France.

« C’est une figure marquante du football français. Avec son palmarès et ses performances en Coupe du monde, il a écrit l’un des plus beaux chapitres de l’histoire de l’équipe nationale », a déclaré le président par intérim de la Fédération française de football. Philippe Dialo. « Je suis profondément attristé par la nouvelle de sa mort, ainsi que par tous ceux qui aiment le football. J’ai eu la chance de rencontrer Just plusieurs fois en tant que joueur et plus tard en tant qu’entraîneur. C’était un homme très gentil et respecté qui était reconnu par toutes les générations de ses partisans », a déclaré l’entraîneur de l’équipe de France. Didier Deschamps.