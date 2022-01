Le football ne dort pas. De grands noms volent dans les airs

Un match de football peut être un grand drame. Les buts et les cartes sont abandonnés, la joie est remplacée par la destruction, des décisions sont prises concernant la procédure, la relégation, la renommée et l’oubli. Cependant, les vacances d’hiver peuvent aussi être assez dramatiques, lorsque la balle repose tranquillement dans la grange.

Bien sûr, cela était dû à l’ouverture de la fenêtre de transfert, et tout à coup différents mondes ont commencé à se connecter. Le réel avec les planètes footballistiques surréalistes et fantastiques et les fantasagores auront leur voix. Mais pour les journalistes et les fans, c’est une période passionnante, quelque chose à discuter, quelque chose à insulter, de quoi remplir les heures de travail après Noël.

Qui est Patrick ?

Les fans tchèques ont probablement le plus spéculé sur l’endroit où la vague de transfert mènera Patrik Schick. Malgré une blessure désagréable qui l’a tenu à l’écart pendant un mois, il a marqué seize buts à l’automne, ce qui était suffisant pour treize matchs. La productivité est absolument incroyable. Un but toutes les soixante-neuf minutes jouées. Et le patron des sports du Bayer Leverkusen, Rudi Völler, est prêt à passer à l’action. Bien que d’autres responsables du club aient parlé au nom des médias allemands dans le sens où ils voulaient garder le Tchèque en avant, la philosophie de Bayer était claire. Il est possible d’acheter à bas prix, même si ce n’était pas le cas dans le cas de Schick, car le rachat de Roma a coûté 25 millions d’euros, puis d’évaluer les joueurs en Bundesliga ou en coupe d’Europe et ensuite de vendre pour un gros profit. Selon les dernières données, le prix à payer devrait rester autour de 40 millions aujourd’hui. Donc, encore une fois, un bénéfice très décent. C’est ainsi que cela a fonctionné à Leverkusen pendant de nombreuses années, et malgré cela, Bayer a longtemps occupé plus ou moins la position juste derrière les géants du football de Munich et de Dortmund.

De grands noms volent dans les airs. St Paris Germain, qui s’intéresse à l’équipe nationale tchèque depuis de nombreuses années. Mais de mon point de vue, ce serait un pas en arrière. Pas financièrement, mais en termes de croissance de la qualité du football. Mbappe ne fait peut-être plus partie du staff du PSG, mais Neymar, Messi et al. ils n’auraient probablement pas laissé trop de place aux Schicks. Dans le travail récent d’Ušák, le meilleur tireur de l’équipe nationale tchèque, Jan Koller, a déclaré qu’il ne recommanderait certainement pas le championnat français, qu’il a lui-même essayé, à son successeur. Au lieu de cela, il a déménagé à Manchester City, qui manque toujours de l’attaquant à pointes classique. Dans ce cas, Schick peut être convaincu que la majorité absolue des buts ont été marqués par les hommes de Guardiol depuis l’intérieur de la surface de réparation après une action combinée. Se souvenant volontairement de quelques tirs contre les Citizens du vingt-cinq mètres. Ils ne seront pas nombreux. Et comme l’attaquant tchèque a l’habitude de marquer des buts et dispose d’un excellent choix d’emplacements, un jeu presque dans la « cuisine » pourrait lui convenir. De plus, c’est parfait pour une pause rapide après avoir remporté le ballon quelque part autour de la ligne de démarcation. Après tout, il a marqué la plupart de ses buts à l’automne dans les zones d’avant-but.

La question est de savoir si les grandes stars de City seront prêtes à travailler sur un nouveau coéquipier, comme Diaby à Leverkusen. D’un autre côté, un joueur expérimenté de la ligue tchèque a fait son chemin jusqu’à Manchester City. N’oubliez pas Edin Džek (cinquante buts) ou Wilfried Bony (six buts). Alors pour le troisième ?

Kuchta ne perdra pas, mais…

Alors que le transfert de Schick, en hiver ou en été, aurait été une meilleure voie, je ne suis pas sûr qu’on puisse en dire autant du transfert de Jan Kuchta au Lokomotiv Moscou. Bien sûr, quand il s’agit d’argent, l’ancien tireur archique ne va certainement pas échouer. En aucun cas. Les clubs russes paient encore beaucoup plus que les meilleurs clubs tchèques. Mais je n’ose pas dire si le meilleur tireur slave de l’année dernière pouvait bouger. Un avertissement dans cette situation peut être pour Alex Král, dont la forme était au plus bas lors de son séjour au Spartak Moscou, qui s’est ensuite reflétée dans un affichage peu convaincant sous le maillot de l’équipe nationale. Aujourd’hui, la Ligue russe n’est pas un gage de qualité. Les énormes stars lui échappent, le « vieux » football se joue avec une prédominance de devoirs défensifs, ce n’est une perspective prometteuse pour aucun attaquant. Peut-être à l’exception de l’immortelle Djuja de Russie.

Cependant, du point de vue du club, c’est une affaire très solide. Vendre sa progéniture, sans trace significative en équipe nationale, pour cinq millions d’euros déclarés, soit plus de dix fois ce que Slavis a dû débourser pour le retour de Kucht de Liberec, devrait plaire au directeur financier. De plus, parce qu’il est de notoriété publique que le forum de relations réciproques avec le staff technique est quelque peu épuisé. Le buteur de 48 championnats n’a pas caché qu’il n’aimait pas le fait que Slavia ne l’ait pas laissé entrer à Stoke l’année dernière, ni qu’il sentait la rivalité entre les joueurs offensifs de la cabine rouge et blanche. La séparation peut être la seule solution possible.

Schick encore?

Les derniers champions de la ligue tchèque ont un endroit où chercher un remplaçant. Denis Alijagič, né en 2003, a un grand potentiel. Sa silhouette et sa taille de 188 centimètres sont quelque peu similaires à celles de Patrick Schick. Si cela se résume au ballon comme la colonne vertébrale de Leverkusen, c’est dans les étoiles, bien sûr. Cependant, les Slaves ont l’intention de porter à nouveau leur attention sur la jeune progéniture dans un proche avenir. Samek a remporté une position très solide, l’attaquant Horsk a attiré l’attention sur lui-même lors de la coupe avec Zlín, des nouvelles très intéressantes concernent le gardien de but Kinsk, après tout, même la nouvelle acquisition de Talovirov n’est pas un parent.

J’avoue avoir été surpris par le retour de David Lischka à Sparte. Il a remporté deux fois plus de succès lors de son premier engagement en championnat à Letná, qui, bien sûr, a été effectué avec une chirurgie cardiaque. Il a réussi à créer une excellente position à Baník, il est devenu un joueur de base dans l’alignement, il était également capable d’exceller au tir. Je serais très intéressé par ce qu’il pense à nouveau de Letna. Peut-être qu’il veut rester à Ostrava, mais les joueurs sont des petits gars. Surtout lorsque les négociations du club concernant les autres joueurs peuvent ne pas être exactement comme prévu. Lischka est venue, Hložek n’était pas parti. Le Sparta veut le garder jusqu’à la fin de l’année de championnat, ce qui est probablement maintenant le cas entre l’équipe d’agents de Hložek et le Sparta. En été, la situation sera très différente.