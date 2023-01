Le fils de Neuf ans de Plushenko gagne 3,6 millions de couronnes par an. C’est bon, dit papa

Le double champion olympique Yevgeny Plushenko, ainsi que sa partenaire Jana Rudkovska et son fils Alexander, étaient les invités du talk-show russe Secrets for a Million. Elle a divulgué quelques bribes juteuses de sa vie personnelle, mais a également parlé de la carrière de son fils, qui a déjà gagné 3,6 millions de couronnes en patinage artistique à l’âge de neuf ans. Grâce à cela, il était bien meilleur que les autres enfants.

Yevgeny Plushenko enseigne le patinage artistique à son fils Alexander depuis son enfance, ce qui a porté ses fruits pour lui et toute sa famille. « Il fait des tournées internationales avec moi depuis l’âge de cinq ans. Il a voyagé dans tout le Japon, dans toute l’Europe et en Russie. Il a de la valeur et se tient à son niveau, » a déclaré Plushenko, ajoutant que son fils gagnait 12 millions de roubles par an, ce qui équivaut à 3,6 millions de couronnes.

La partenaire de Plushenko, Jana Rudkovská, a également commenté cela. « Beaucoup de gens pensent que nous l’avons forcé. Ça n’est pas correct. Une super série sortira bientôt, où il joue l’un des rôles principaux. Il a présenté des conditions claires. Il voulait un ordinateur portable de jeu et le dernier modèle de téléphone portable. Ils lui ont dit qu’ils n’avaient pas ce genre de budget. Il a répondu qu’il ne tirerait que la moitié de la journée pour la moitié du prix. En fin de compte, ils se sont conformés et ont été filmés de manière célèbre. Il gagnait 500 000 roubles (150 000 couronnes) par jour.«

Rudkovská a également déclaré qu’Alexandre avait de nombreuses commandes internationales. Elle est dans la même agence que le mannequin russe Natalia Vodianova. « Heureusement, un grand nombre de sponsors ne nous ont pas quittés,Rudkovská a poussé un soupir de soulagement, peut-être en relation avec les événements en Ukraine.

Le problème demeure que personne ne gère l’argent qu’il gagne. « Nous ne pouvons pas. Selon la loi française, tout argent qu’il gagne avant l’âge de 18 ans reste sur son compte français. Nous n’acceptons que les rapports mensuels, » a expliqué Rudkovská et a dit qu’un jour Alexandre achèterait un appartement en France pour cela.

« Le pire, c’est quand je voyage en classe économique » – Gnome Gnomych partage le vrai problème d’un enfant de 9 ans. pic.twitter.com/CMsFkc2R4X — Актуальная Россия (@RussiaActually) 30 décembre 2022

Et un revenu aussi élevé ne pourrait-il pas affecter un enfant de neuf ans ? « A neuf ans, 12 millions de roubles c’est normal, » Le double champion olympique et multiple champion du monde a hoché la tête. Un peu plus tard, Alexander lui-même a également été invité au studio, qui a déclaré que la pire expérience pour lui était lorsqu’il devait voler en classe économique. « Terrible, pas d’amis avec moi,», s’est plaint le jeune homme qui, selon Radkovská, a lui-même payé la sécurité, la nounou, les voyages et les voyages en classe affaires.

