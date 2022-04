Le fils de Gustavo Petro propose à sa petite amie Days Vásquez

Gustavo Petro mène une campagne chargée pour la présidence en vue des élections du 29 mai et où il est l’un des candidats avec le plus grand favoritisme à voter pour les Colombiens, selon l’enquête.

Le demandeur continue d’ajouter une alliance qui lui a permis de consolider sa campagne, ce qu’il a fait avec Francia Márquezsa formule de vice-président et qui est devenu le protagoniste ces derniers jours en raison d’un croisement avec la chanteuse ‘Marbelle’.

Petro a reçu d’excellentes nouvelles ces derniers jours alors que son parti a retrouvé un siège dans le décompte des voix réalisé par National Records; Pourtant, ce n’est pas seulement dans le cercle politique que le leader de l’Histoire du Pacte a reçu la bonne nouvelle, mais aussi au sein de sa famille.

Lire aussi













Son fils Nicolas Petro, Il est un protagoniste des réseaux sociaux pour avoir demandé à sa petite amie Days Vásquez de se marier, avec qui il est en couple depuis plusieurs années. La femme était chargée de faire des annonces et Il l’a fait sur son compte Twitter avec un message précis.

« Un Petro a pris possession de mon cœur. Oui et mille fois oui, Nicolás Petro”Days a écrit sur leur réseau social.

Un Petro a pris possession de mon cœur ️

OUI et mille fois OUI !! . @nicolaspetroB . pic.twitter.com/qPhdnMJriA — Days Vasquez DP (@daysvasquezcdp) 12 avril 2022

Nicolás a suivi les traces de son père et a rejoint la politique. Il est avocat diplômé de l’Universidad Pontifica Bolivariana et titulaire d’une maîtrise en changement climatique qu’il a obtenue à Barcelone. Il est actuellement représentant pour l’Atlantique et soutient la candidature de Gustavo Petro, en tant que membre du Pacte historique.

Le premier enfant de Petro est le résultat de sa relation avec Katia Burgos, le premier couple à rencontrer un leader politique.