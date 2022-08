Le film franco-suisse-ukrainien Olga reçoit trois prix au festival de Zlín .

Zlín – Le film le plus réussi de la 62e édition du Festival du film de Zlín cette année est le film franco-suisse-ukrainien d’Olga sur une jeune gymnaste ukrainienne. Le film est réalisé par Elie Grappe. Le film a remporté trois prix, à savoir le Golden Slipper du meilleur long métrage pour les jeunes, le Youth Jury Award du meilleur long métrage pour les adolescents et les jeunes, et cette année le nouveau Patrona dětí Audience Award pour avoir interprété des personnages forts pour enfants. histoires dans un film pour enfants, adolescents et jeunes. Les prix du festival ont été remis aujourd’hui lors de la dernière soirée de gala au Centre des congrès de Zlín. Les organisateurs ont également décerné le Soulier d’or à l’acteur Karl Heřmánek pour sa contribution à la cinématographie pour enfants et adolescents.

Le film Olga raconte l’histoire d’une gymnaste ukrainienne qui se rend en Suisse, où elle tente d’obtenir une place au Centre national des sports. « C’est un film très actuel. L’histoire d’un jeune gymnaste talentueux qui a dû fuir l’Ukraine, encore du Maïdan à l’époque, vers la Suisse pour s’entraîner. Le film a trouvé un écho auprès du public, mais pas seulement parce qu’il était d’actualité, il était un très bon film. Nous sommes très heureux de l’avoir au programme », a déclaré aujourd’hui à TK la directrice artistique du festival, Markéta Pášmová.

Le film d’animation français The Dragon Princess a remporté deux prix. Le film a remporté le prix du jury des enfants du meilleur long métrage pour enfants et le prix Karel Zeman. Selon le jury, c’est un film doux et bon avec un traitement original et poétique. Le Soulier d’or du meilleur long métrage pour enfants revient au film indien Gandhi et al. Le film tunisien New Life a reçu le Soulier d’or du meilleur long métrage pour adolescents. Un prix spécial du jury dans la catégorie long métrage pour adolescents et jeunes adultes a été décerné au film indo-américain The Girl Next Door, et le film suédois Comedy Queen a reçu une reconnaissance spéciale.

Les films tchèques ont également remporté deux prix. Le Soulier d’or du meilleur court métrage d’animation pour enfants est allé au film Zuza v zádna de la réalisatrice Lucie Sunková. « Nous sommes très heureux que l’animation tchèque soit en plein essor et nous pensons que le film ira dans des festivals et remportera de nombreux prix », a déclaré Pášmová. Le deuxième film tchèque primé, The Sun du réalisateur Jakub Brokl, a remporté l’un des prix du public, le T:D Audience Award. Le prix de la ville de Zlín pour le long métrage le plus réussi auprès du public a été décerné au film chilien Sny měch bratrů.

Dans la catégorie film d’animation, le jury a décerné le prix Hermína Týrlová du meilleur court métrage d’animation pour enfants de moins de 6 ans au film français Goutte d’eau. Le film suisse The Story of the Fish People a reçu une mention spéciale du jury. Le film allemand The Dark Side of Hope est décerné à Zlínské Psa pour le meilleur film étudiant. Un jury œcuménique international a décerné le prix du meilleur long métrage pour adolescents et jeunes adultes au film américain Home Run, le prix revenant au film néerlando-allemand Bigman. Le film suédo-norvégien-danois Gabi, âgé de huit à treize ans, a remporté le prix de l’Association européenne du film pour enfants du meilleur documentaire européen pour un jeune public. Le jury a décerné un prix spécial au film néerlando-belge Shabu.

Cette année, le festival proposait 276 films de 49 pays. 122 films ont été inscrits en compétition, huit films ont été présentés en avant-première mondiale ou en avant-première.