Le festival Hard cinéphiles ouvrira le 28 février avec le film français After Blue

Prague – Le festival du grand public, destiné aux amateurs de divertissement en déclin, ouvrira le film français After Blue le 28 février aux salles Aero de Prague. Pour les junkies, la 17e édition du festival proposera jusqu’au 6 mars près d’une vingtaine de projections sur le thème des psychédéliques et des programmes d’accompagnement. En mars et avril, les organisateurs prévoient de déplacer le festival au cinéma Scala à Brno, au cinéma Bio Central à Hradec Králové, au cinéma Metropol à Olomouc et au cinéma Boskovice. Filip Linhart en a informé TK au nom des organisateurs.

En ouverture du Hardcore Spectator Festival le 28 février, ils diffuseront une nouveauté du chercheur français Bertrand Mandic After Blue. L’histoire se déroule sur la planète du même nom que le royaume vierge, où des parties de l’humanité se sont déplacées après que la Terre soit devenue presque inhabitable. Cependant, les cieux qui semblaient être rachetés par de nombreux sacrifices. Le même jour, les personnes intéressées peuvent regarder la comédie obscène de Greydon Clark Prci, prci, joysticky et en tant que pré-film The Story of the Horrible Eliz du duo de réalisateurs Adam Struhal et Eliška Kováříková, qui a été nominé pour le Lion tchèque dans le meilleur court métrage catégorie. .

Les organisateurs du festival proposeront à nouveau au public des projections interactives ou des doublages simultanés. Cette année, par exemple, le rock de science-fiction Time Travel Sons of Steel, le classique anti-drogue Mařena lučky ou Agent 69 Jensen: In the Sign of the Scorpio seront enrichis par cette expérience.

« Semblable à une concession, ce programme propose un large éventail de marins cinématographiques, que même le cinéphile le plus exigeant doit découvrir par lui-même. Le Ballbeard Film Band réapparaîtra lors de l’événement, présentant des échantillons de ce qu’ils pensent être de vrais déchets de films.

Plus d’informations et le programme complet sur le site www.otrlydivak.cz. L’année dernière, le festival s’est tenu en ligne en raison de la fermeture des cinémas.