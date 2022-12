Le Festival du film français revient à Kotva à České Budějovice

Présentation >



22/11/2022 12:59 ČESKÉ BUDĚJOVICE – České Budějovice est l’une des cinq grandes villes de République tchèque où se déroule fin novembre le Festival du film français. La 25e édition de cette année débutera le jeudi 24 novembre et se tiendra à Kotva Biographies, qui a également accueilli l’événement les années précédentes. Cependant, il fonctionnait toujours sous le nom de Kino Kotva à l’époque – la nouvelle équipe de direction a changé le nom, mais a maintenu cette tradition cinématographique populaire en vie. Le public assistera donc à une autre célébration du cinéma français : il verra le TOP 10 des films de ces dernières années, des inédits en avant-première, des classiques, des courts métrages et des nouveautés du festival de Cannes. Tous les films sont projetés en version originale avec des sous-titres tchèques ou avec des doublages tchèques.

Le spectacle est né il y a un quart de siècle à Prague, et pendant une journée les films ont aussi été projetés dans les régions, et dans certains cas de manière permanente. « Notre festival collabore avec des cinémas ouverts aux nouvelles communications et flexibles en termes d’organisation et de dramaturgie. Jan Turinský a créé un espace au cinéma Kotva qui accueille non seulement le Festival du film français, mais aussi d’autres spectacles. Par conséquent, la nouvelle équipe de Kotva Biographies présentera pour la première fois ce spectacle anniversaire », explique Anna Mitéran, chef de projet du festival. Le cinéma České Budějovice fait partie du groupe où se tient régulièrement le festival, avec Prague, Brno, Ostrava et Hradec Králové.

La série de projections sera ouverte par le film d’animation La lutte de Mikuláš : comment tout a commencé, qui a remporté le grand prix du festival du film d’animation d’Annecy cette année. C’est l’un des 14 titres en avant-première cette année. L’histoire originale de la création du personnage Little Mikuláš décrit également le destin de ses créateurs Jean-Jacques Sempé et René Goscinny. La poésie du dessinateur français Sempé est très suivie par les lecteurs et les téléspectateurs de ce pays, qui peuvent s’attendre à ses jeux de mots pleins d’esprit ainsi qu’à des documentaires sur une époque mémorable.

Autre avant-première notable, la coproduction franco-belge Close du réalisateur Lukas Dhont, qui a remporté le Grand Prix au festival de Cannes cette année. La section avant-première présentera également, par exemple, l’excellent documentaire d’histoire naturelle Le Cœur du chêne, l’avant-première d’un classique du cinéma français revisité de Jacques Rivette intitulé Célina et Juliette partent en bateau ou encore le remake du célèbre film de Pierre Richard Hraček dans un nouveau traitement – ​​maintenant en tant que New Toys avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouz dans les rôles principaux.

Le programme anniversaire sera agrémenté d’une projection spéciale du film Amélie de Montmartre, vingt ans après sa première. Ce film a remporté de nombreuses récompenses prestigieuses, a été vu par des millions de téléspectateurs à travers le monde et a longtemps été un symbole du cinéma français. Le spectacle durera jusqu’au 30 novembre, où il se terminera avec le film à succès Samba – un drame épicé d’humour et d’ironie de l’auteur du tube français Les Intouchables. Détails sur www.festivalff.cz

