Le Festival des enfants de l’artisanat et des professions futures aura lieu à Zlín

L’événement vise à accroître la popularité des branches individuelles et à montrer l’artisanat comme une activité intéressante avec une perspective d’avenir, a déclaré l’organisatrice Věra Stojarová à ČTK. L’événement aura lieu les 15 et 16 octobre à l’Institut Bať de Zlín.

Des ateliers de bricolage, des présentations professionnelles, par exemple dans le domaine informatique, seront préparés. Les enfants s’initieront à la céramique, au coloriage, à la menuiserie, à l’apiculture, aux bases de la construction mécanique, de la couture et de la broderie, à la programmation de robots, à la vannerie, au modélisme ou à la forge.

Il est très important de convaincre progressivement la nouvelle génération que le métier a du charme et qu’il est attractif.

« Les enfants d’aujourd’hui grandissent à l’ère numérique, ils savent utiliser les téléphones et les tablettes, ils contrôlent intuitivement les applications, mais lorsqu’ils prennent un marteau, ils ne peuvent même pas enfoncer un clou correctement. Cela est revendiqué non seulement par les enseignants, mais aussi par les parents », a déclaré Stojarová. Les lycées participeront à l’événement, présentant leur domaine de manière ludique. « Il est très important de convaincre progressivement la nouvelle génération que le métier a du charme et attire », dit-il.