Le festival de musique La Solar revient à Medellín

Après deux ans, le festival La Solar est de retour ce week-end. Photo : tirée de lasolarfestival.com

Ce 19 février revient la nouvelle édition de La Solarl’un des festivals de musique les plus importants du pays, qui a amené plus de 400 artistes nationaux et internationaux dans plus de 15 éditions à Medellín.

Le directeur créatif de Breakfast Club, la société qui organise le festival, Frankie, a déclaré à El Espectador : « Nous sommes ravis de ramener toute l’excitation et la musique de fête à Medellín ce 19 février au Parque Norte. Après avoir traversé des moments difficiles, avec La Solar nous voulions célébrer la vie et c’est pourquoi nous présentons une programmation forte et renouvelée qui incarne l’esprit urbain de la ville et le spectre électronique alternatif qui caractérise Breakfast Club, où nous parions constamment sur de nouveaux rythmes comme trap et neo perreo dans l’affiche que vous verrez d’abord à Medellín ».

La Solar a annoncé la participation de Raw Alejandro, FeidoArtiste local nominé aux Latin Grammy, et Tainy. De plus, d’autres artistes de la scène seront en vedette souterrain amour internationale artbatde Kiev; MéduseTrio house italien; paul van dik, qui a une carrière artistique de près de 30 ans et Les frères MartinezDuo de DJ américains.

Alejandro Bermeo, directeur commercial de Breakfast Club, a déclaré : « La Solar est notre premier événement majeur de l’année, c’est le festival le plus ambitieux en termes de programmation d’artistes, qui vise à offrir aux participants une expérience unique dans la ville. . Pour le Breakfast Club, c’est formidable de jouer à nouveau avec La Solar et d’accueillir les amateurs de danse et de musique à Medellín, où nous espérons également stimuler l’économie et profiter d’environ un million de dollars, qui seront dépensés pour les hôtels, les restaurants et les transports. ”

Parmi les invités spéciaux figureront également : Arronle projet du célèbre acteur espagnol Aron Piper ; Álvaro Diazol’une des nouvelles figures de la musique urbaine ; mauvais laitune des promesses des musiques urbaines nationales ; Caleb CallowayDJ et producteur ; Tres ChannelProducteur, chanteur et rappeur américain; Gus Gusun groupe qui apporte des synthés profonds d’Islande ; Icônes et amisun studio de production local reconnu pour son travail par de grands artistes latino-américains.

De même, dans la ligne, il y a aussi DJ Illyus & Barrientos d’Espagne; Martin Ikin D’Angleterre; Kapla et Mikyduo de reggaeton local; Loyle talent paisa qui apporte une réinterprétation du genre urbain ; Marc AcevedoDJ locaux de la scène électronique ; Mariah Angeliq De porto rico; Shiba San avec son set maison de France; qui a fait quidu Danemark et Yendryégalement de la République dominicaine.

La part locale des artistes nouveaux arrivants est représentée par Angelo Reeves, Bastidas, Brokix, Ciaga, Dany F, Dh Moon, Edgar Kerri, Eix, Happy Baby, Isabella Roldán, Kava, Machine, Mar, Mareana, Myguel, Nath, Nezzah, Nico Moreno, Nobeat, Obando, Philip Ariaz, Ricky Rich, Sara Ramirez, Steve Hills, V-OH et WTF Ronnie.

Dany F, l’un des artistes nationaux, a partagé son enthousiasme à l’idée de retourner sur scène à Semana. « Revenir sur scène, c’est reprendre vie. Même si on n’arrête pas de travailler et de faire des présentations, ce n’est pas la même chose de ressentir à nouveau la chaleur du public, surtout quand on sait qu’on va partager la scène avec des artistes qui ont une longue histoire qu’on admire, comme Paul Van Dyk « , a déclaré Dan F.

Le festival a également annoncé son engagement à prendre soin de l’environnement et son alliance avec Ciclo, pour réduire l’empreinte carbone générée par le festival.

«Nous unissons nos forces avec un objectif urgent, à savoir le changement pour prendre soin de la planète et un engagement à travailler ensemble pour un avenir plus vert; Pour La Solar, nous nous sommes associés à Ciclo, une entreprise colombienne connectant et numérisant les chaînes de recyclage, travaillant à réduire notre empreinte carbone. Avant et pendant le festival, nous développerons une stratégie de réduction, de réutilisation et de recyclage à laquelle nous inviterons tous les fans de musique afin que notre fête ait également un impact positif sur la planète », a ajouté Frankie.

