Non seulement Willem Dafoe, lauréat du prix « à vie » de Vara, mais aussi son homologue britannique Jamie Dornan ont généreusement accordé leur attention aux fans. Et il y a déjà une autre star à l’horizon : l’acteur français Jean Reno.

Les films mettant en vedette Varsian attirent souvent les gens au cinéma, quelle que soit leur authenticité artistique. Il y a eu beaucoup d’intérêt pour le drame de guerre historique Anthropoid, dans lequel Dornan a joué le parachutiste Kubiš.

Le film, à la production duquel le directeur exécutif du festival Kryštof Mucha a également participé, a été applaudi, bien que, du point de vue du public tchèque, il ait transformé le meurtre de Heydrich en un récit hollywoodien naïvement conçu et intérieurement vide. . Cette année, les organisateurs ont poursuivi leurs efforts pour ouvrir le festival au plus grand nombre de visiteurs « occasionnels » : en plus des projections dans la Grande Salle qui étaient destinées aux invités, Anthropoïde a été projeté simultanément dans les trois autres salles du festival.

L’attitude accueillante nuit au caractère élitiste de la cérémonie d’ouverture. La dramaturgie du festival s’est avérée efficace pour réduire le nombre de films projetés et augmenter le nombre de projections. Les visiteurs ont une meilleure chance de voir tout ce qui les intéresse.

Autre nouveauté dans le même ordre d’idées, trois séances où le dimanche 10 juillet, les téléspectateurs pourront revoir des titres abandonnés la veille. Le festival se terminera officiellement samedi, mais dimanche offrira une opportunité à la fois aux visiteurs qui ont raté les films gagnants du programme et aux habitants dont les tâches quotidiennes entravent le plaisir.

Le caractère « démocratique » du festival est également accentué par les visuels de cette année, sur lesquels s’est appuyé le raté Studio Najbrt. Des clichés de célébrités se couvrant le visage, pris par des paparazzis professionnels, apportent un semblant de contestation, de culpabilité, de normalité dans l’univers scintillant du festival…

Essayez de surmonter tous les obstacles Karlovy Vary IFF il démontre également sa convivialité envers les personnes en fauteuil roulant, dont l’accès facile au cinéma du festival s’est banalisé au fil des années.

La nouveauté de cette année fait partie du programme People on the Side, que le festival a préparé en collaboration avec son partenaire officiel – la Fondation Sirius. Parmi les six films consacrés au thème de l’utilisation du fauteuil roulant, il y a trois classiques des Oscars Hollywood Homecoming de 1978 ou la tragi-comédie à succès A Course in Negative Thinking.