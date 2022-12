Le doublé de Mbappé a battu le Danemark et envoyé la France dans les huitièmes de finale – ČT sport – Czech TV

Par rapport au match d’ouverture, il a remplacé trois des quatre défenseurs de la formation de départ – seul Upamecano a conservé sa place. Le gardien Lloris, qui en est à sa quatrième apparition en Coupe du monde, en est à sa 141e apparition internationale et est à une longueur du record de Lilian Thuram.

L’entraîneur français Didier Deschamps était ravi de voir son équipe se qualifier pour la phase à élimination directe après seulement deux matches. « Le premier but a été atteint, mais ce n’est pas clair du tout. C’était un match difficile contre un adversaire fort. Pour nous, idéalement, cela a été décidé avant le duel final. Cela nous donnera la tranquillité d’esprit et il est également important que nous sont presque certains de gagner le groupe », l’entraîneur applaudit les résultats.

« Les Bleus » clôtureront la phase de groupes par un duel avec la Tunisie mercredi, le Danemark affrontera l’Australie et seule une victoire les maintiendra dans le match pour la promotion.

L’entraîneur danois Kasper Hjulmand a effectué quatre changements après un match nul et vierge contre la Tunisie et, entre autres, a déployé un nouveau trio offensif composé de Lindström, Cornelius et Damsgaard.

Les nordistes ont commencé plus offensivement, mais Giroud a eu la première chance à la 10e minute, ce qui a égalé le record de deux buts du buteur français Thierry Henry contre l’Australie. Rabiot a ensuite dirigé l’un des centres et Schmeichel a brillé d’un bond du tigre.

À la 36e minute, Cornelius, qui était en juin à Saint-Pétersbourg. Denis a décidé en tant que remplaçant avec deux buts de s’imposer face à la France en Ligue des Nations, mais cette fois il a raté le « dispositif ».