Le Conseil fédéral examine les mesures d’allègement pour les ménages en raison des prix de l’énergie – TOP ONLINE

En raison de la hausse des prix de l’énergie, le Conseil fédéral a mis sur pied un groupe de travail. Elle devrait examiner si des mesures d’allègement budgétaire seront nécessaires.

Le Conseil fédéral suit de très près l’évolution de la situation afin de déterminer si un soutien est nécessaire pour résoudre les cas difficiles, a déclaré la ministre de l’Énergie Simonetta Sommaruga dans un entretien avec le Conseil fédéral. journal du dimanche (s’abonner). Il est également en contact avec le ministre des Finances Ueli Maurer à ce sujet, « nous avons formé un groupe de travail ». De plus, il avait eu des entretiens avec les cantons.

Les tarifs d’électricité pour les ménages sont fixés une fois par an en Suisse. « La prochaine série de tarifs aura lieu à l’automne, puis nous devrons surveiller de près l’augmentation des prix privés de l’électricité. Et quelle action est nécessaire, au moins pour les ménages à faible revenu et pour certaines PME », a déclaré Sommaruga.

Sommaruga n’a pas commenté la forme de l’aide. En Allemagne, le gouvernement a mis en place un paquet pour libérer le public de la hausse des prix de l’énergie et du carburant. Cela comprend un taux fixe des prix de l’énergie, une réduction de trois mois des taxes sur l’énergie et un soutien aux familles et aux personnes à faible revenu.

En Suisse, le plafonnement des prix par le gouvernement fédéral est impossible, car il existe 600 fournisseurs d’énergie avec des systèmes tarifaires très différents, comme le dit Sommaruga. Par conséquent, des taux uniformes ne sont pas possibles.