Le Conseil fédéral discute de sanctions plus sévères contre la Russie – TOP ONLINE

L’action contre la Russie doit être renforcée, a déclaré Keller-Sutter aux journalistes. Le gouvernement fédéral a préparé dimanche une série d’actions possibles. Le ministre de la Justice n’a fourni aucun détail. Il ne faut pas anticiper les discussions au Conseil fédéral lundi.

Le Conseil fédéral a été critiqué lors de rassemblements dans diverses villes suisses pour ne pas vouloir soutenir pleinement les sanctions de l’UE. A Berne, où, selon les organisateurs, 20.000 personnes se sont rassemblées samedi, ça sifflait.

Solidarité et influence

Samedi, le président Ignazio Cassis a exprimé la solidarité suisse lors d’une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. « La Suisse condamne fermement l’intervention militaire de la Russie », a-t-il déclaré.

Avant une réunion spéciale des ministres de l’Intérieur de l’UE à Bruxelles dimanche, la ministre de la Justice Keller-Sutter a également souligné que la Suisse ferait preuve de solidarité avec les Ukrainiens et leurs familles. La situation lui rappelle les invasions soviétiques de la Hongrie en 1956 et de la Tchécoslovaquie en 1968. La Suisse participera à la recherche d’une « solution paneuropéenne ».

La ministre de la Défense Viola Amherd a averti dans une interview à « NZZ am Sonntag » que la Russie « influençait des actions » qui menacent la formation de l’opinion. Aujourd’hui, vous pouvez voir beaucoup de commentaires pro-russes sur Twitter, Facebook et dans les sections de commentaires des journaux en ligne, a déclaré Amherd.

Et : « Tous ne sont pas issus de la plume de citoyens ordinaires, mais ils peuvent être contrôlés ». Les services de renseignement continuent de surveiller ces développements.

Selon le Conseil fédéral, les attaques dans les espaces virtuels sont actuellement la menace la plus réelle que la Russie fait peser sur la Suisse. « Dans la situation de crise actuelle, la principale préoccupation de la Suisse est de se protéger des cyberattaques », a déclaré Amherd. En outre, l’armée de l’air indonésienne surveille également l’espace aérien et veille au maintien de la neutralité.

Moins de vols et de trains gratuits

En raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux pays européens ont fermé leurs aéroports et leur espace aérien aux avions russes.

Après que la Grande-Bretagne et la Pologne ont réagi de la sorte les jours précédents, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, entre autres, ont également imposé des interdictions connexes le dimanche à partir de 15 heures. La France, dernier voisin de la Suisse, a annoncé qu’elle fermerait son espace aérien pour la nuit. Cela signifie que la Suisse reste inaccessible aux avions russes.

Alors que la société mère suisse Lufthansa et sa filiale Austrian Airlines ne veulent plus utiliser l’espace aérien russe, la Suisse continue pour l’instant de voler vers et au-dessus de la Russie le dimanche.

Pendant ce temps, diverses compagnies ferroviaires ont autorisé les réfugiés ukrainiens à poursuivre leur voyage depuis la frontière. Depuis dimanche, la Deutsche Bahn permet aux personnes munies d’un passeport ukrainien de voyager gratuitement dans les trains longue distance depuis la Pologne. Les CFF vérifient s’ils veulent continuer de la même manière.