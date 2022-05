Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la première déclaration à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe

New York – Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté aujourd’hui à l’unanimité sa première déclaration depuis le lancement de l’invasion russe de l’Ukraine. Il y a exprimé son ferme soutien aux efforts du secrétaire général António Guterres pour trouver une solution pacifique. Le texte, qui est également soutenu par la Russie, n’utilise pas les mots guerre, conflit ou invasion, a averti l’agence AP.

Les déclarations du Conseil de sécurité doivent être adoptées par consensus. Le texte court adopté aujourd’hui a été conçu par la Norvège et le Mexique.

« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation quant au maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine », a-t-il déclaré. « Le Conseil de sécurité rappelle qu’en vertu de la Charte des Nations unies, tous les États membres se sont engagés à résoudre leurs différends internationaux par des moyens pacifiques », poursuit le texte. Le Conseil de sécurité invite également le Secrétaire général à le tenir informé de l’évolution de la situation.

António Guterres a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou la semaine dernière, puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. La rue Gutterres a ouvert la voie à une opération conjointe de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui a évacué quelque 500 civils de la ville portuaire ukrainienne de Mariupol et de l’aciérie assiégée d’Azovstal la semaine dernière.

La Russie, décrivant son attaque contre l’Ukraine comme une opération militaire spéciale, a opposé le 25 février son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant l’invasion russe. La Chine, les Émirats arabes unis et l’Inde se sont abstenus. Il faut neuf voix et aucun veto des membres permanents, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, pour que la résolution soit adoptée.

L’Assemblée générale de l’ONU, qui compte 193 membres et dans laquelle aucun pays ne dispose d’un droit de veto, a adopté deux résolutions à la majorité, prouvant que Moscou est dans l’isolement diplomatique. Bien que ces résolutions ne soient pas contraignantes, elles ont un poids politique.

L’Assemblée générale, dans une résolution, a condamné l’agression de la Russie contre l’Ukraine, a appelé les troupes russes à se retirer et a appelé à la protection des civils. La résolution accuse également la Russie d’être responsable de la crise humanitaire en Ukraine.