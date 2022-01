Le Conseil a engagé la procédure pour que la broderie populaire de la Sierra de Francia soit un Bien d’Intérêt Culturel Immatériel ️

Les motifs traditionnels utilisés dans la broderie sont reconnus par les habitants de la Sierra de Francia Salamanca comme un symbole de l’identité de la montagne.

Cette Journal officiel de Castilla y León publier le dossier d’initiation, comme Biens d’intérêt culturel immatériel, de Broderie populaire de la Sierra de Francia, connue sous le nom de broderie serrano. C’est une broderie à caractère populaire, une manifestation culturelle unique réunie dans sa fabrication traditionnelle, un ensemble commun de caractéristiques techniques, plastiques et symboliques qui composent son propre univers artistique, réalisé par les mains d’un brodeur et caractérisé par leur coloration et leur expression. , dans lequel des animaux, réels ou mythologiques, s’entrelacent dans un orrique végétal panaché. C’est un reflet fidèle de l’évolution des peuplements et des particularités de cette terre, qui se reflète dans ses influences iconographiques des anciennes civilisations orientales, Renaissance et mauresques, comme en témoignent les colliers en représentations animales, végétales ou rique et les « aspirateurs d’horreur » .

Les motifs traditionnels utilisés dans la broderie sont reconnus par les habitants de la Sierra de Francia Salamanca comme symbole d’identité de la montagne. L’horreur du vide qui caractérise cette technique de broderie laisse tout le champ du tissu rempli de frettes, de bordures et de motifs centraux, dans un orrique végétal où une série d’animaux stylisés s’entrelacent entre les branches enchevêtrées. L’absence de figure humaine et de motifs géométriques, axes de symétrie de ses compositions et œuvres procédés techniques de tricotage « vers le passé » et « compter les fils », sont les caractéristiques de base qui définissent et caractérisent la broderie de montagne.

En tant qu’élément vivant de la culture, il a suivi son évolution naturelle principalement à partir du XIXe siècle et de la seconde moitié du XXe siècle, avec l’incorporation de nouveaux matériaux, colorants et techniques chimiques, laissant progressivement le vide d’horreur caractéristique de l’ancienne composition, le rendant plus léger et plus ajouré, le tout sans perdre l’unité dans la description du matériau et ses propres caractéristiques en termes de technique, de motif, de composition et de couleur.

La broderie Serrano qui est populaire de nos jours est centrée dans la ville L’Alberca et Mogarraz, où se trouvent deux écoles de broderie aux caractéristiques différentes, attribuées à d’autres villes de la Sierra de Francia : l’école d’Albercana, qui se caractérise par une composition moins variée, avec moins d’horreur où prédominent les tons et les motifs saumonés. de Mogarraz où persiste la couleur polychrome traditionnelle, à laquelle s’ajoute le saumon en raison de l’influence du ruisseau Albercana. Cette évolution différente permet de savoir, avec une certaine précision, si une broderie est d’une école ou d’une autre.

La participation, la perception et l’appréciation de la communauté créative et des créateurs de cette tradition ont fait de la broderie de montagne un atout représentatif de sa propre identité culturelle, qui en raison de son authenticité et de son intégrité mérite la plus haute attention, une déclaration d’atout d’importance culturelle. caractère immatériel. Respectant le processus de changement que décide, en tant que patrimoine vivant et sans en détruire l’essence, la communauté dépositaire de cette tradition et authentique protagoniste de cette manifestation culturelle, une administration compétente en matière de patrimoine assurera son développement normal, protégera ses la continuité et l’entretien, ainsi que la protection et la préservation continues de cet héritage vivant.

Caractéristiques descriptives

Tissus et matériaux : Dans la Sierra de Francia, la culture du chanvre est l’une des principales bases de l’économie familiale et ses ventes et ses exportations sont étroitement liées à l’expansion et à la renommée des muletiers de montagne. Le lin et la laine sont les matériaux de base pour la fabrication du tissu. Entre le XIe et le XVIIe siècle, la broderie de montagne se faisait sur toile de lin. Jusqu’au XVIIe siècle, on utilisait de la laine ou des fils fins, qui seraient plus tard remplacés par des fils de soie. Récemment, le coton est apparu, appelé mouture, qui, avec la soie, est toujours le matériau utilisé aujourd’hui. Différents tissus de base de la broderie sont réalisés sur des métiers à tisser traditionnels. Jusqu’au XIXe siècle, les métiers à tisser étaient encore manuels, représentant une quarantaine de métiers à tisser dans des villes comme La Alberca et autant que possible dans d’autres villes de la région. Avec la disparition du dernier métier à tisser en toile au début du 20e siècle, les tissus industriels fabriqués avec d’autres fibres sont devenus utilisés.

Technique: La broderie de montagne populaire est réalisée selon une technique connue sous le nom de mélange, car elle utilise deux procédures différentes dans le même spécimen et sur chaque motif : « fils comptés » et « dessin ». La broderie commence par dessiner un motif sur la toile à l’aide d’un fil noir qui délimite le contour. De plus, le motif est rempli de différents types de points, en utilisant la technique de broderie « dos à dos », où le fil passe à travers les côtés droit et envers du tissu, et en enfilant le fil « fil compté ». avec différents points avec des noms populaires tels que « point de taille », « mi-point de jaune », « oeil entier », « arête de poisson », « point de brique », « torrinas » et « chaise de chaise », comptant jusqu’à 34 différents.

Couleur: La coloration traditionnelle est basée sur le rouge, le vert, le jaune et le bleu, combiné par deux. La couleur noire utilisée pour souligner le motif est la couleur utilisée pour broder une large composition d’éléments floraux et zoomorphes ainsi que les manches de la chemise de Galan, en particulier celle féminine. Depuis le milieu du 20e siècle, la polychromie a été appliquée et de nouvelles couleurs ont été introduites, mauve, lilas, vert herbe, bleu cobalt, jaune d’or, rouge feu et saumon.

Motif de broderie : Les principaux protagonistes de l’univers iconographique brodé de la montagne sont les motifs animaux et végétaux. Les représentations d’animaux mythologiques tels que les griffons et les dragons sont également très fréquentes et, moins souvent, apparaissent des coqs, des papillons, des sangliers, des hiboux ou des chiens. À titre de cas unique, la licorne apparaît sur une couverture du XVIe siècle, collectée dans la Collection pédagogique de textiles de l’Université Complutense de Madrid. Le motif très représenté est aussi « l’arbre de vie », thème iconographique largement utilisé dans les civilisations antiques. Aujourd’hui, bien que la signification symbolique de ces motifs ait été largement perdue, leur iconographie est devenue une caractéristique des peuples de la montagne, étendant son utilisation à d’autres domaines de la vie sociale, culturelle et économique de la région.

Composition: Les brodeurs sont responsables de la composition du travail qui sera exécuté par d’autres brodeurs. Les compositions se caractérisent par leur symétrie. De grands panneaux présentent une composition ordonnée dans des cases où sont inclus des motifs, toujours les plus importants au milieu ; en petits morceaux, des ornements sont disposés sur les bords. La transmission des traditions se fait principalement à travers des cours de formation et des ateliers de protection dispensés par des associations telles que l’Association de l’artisanat féminin de la Sierra de Francia et actuellement par l’organisation Red Arrayan de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente, en collaboration avec des organismes publics tels que la mairie. , la Communauté de la Sierra de Francia et le Conseil provincial de Salamanque.

Étonnamment, la broderie populaire de la Sierra de Francia, même dans le cas de tissu rituel ou nappe pour l’autel, Il n’utilise jamais de motifs chrétiens dans ses compositions, s’ils semblent avoir été réalisés avec la technique de l’effilochage. Aujourd’hui, l’utilisation de la broderie a été préservée dans les festivals et les processions, décorant ou « polissant » les balcons et les fenêtres lors des célébrations et des célébrations des saints patrons, comme le Corpus de la Alberca et Corpus et la fête de la Vierge de Las Nieves à Mogarraz , qui est devenu un spectacle unique pour contempler la broderie.