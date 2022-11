Le commerce extérieur s’est à nouveau soldé par un déficit. Principalement parce que le carburant est cher

« La solide croissance à deux chiffres des exportations de biens n’a pas suffi à faire sortir la balance commerciale du mois de mai du rouge. Les résultats négatifs ont été principalement dus aux combustibles fossiles beaucoup plus chers, dont la République tchèque dépend fortement des importations », a déclaré Stanislav Konvička. , chef du département de la balance commerciale du CZSO, qui a publié les données plus tôt dans la journée.

D’une année sur l’autre, les exportations ont augmenté de 18,1 % pour atteindre 390,3 milliards CZK et les importations de 26,3 % pour atteindre 413,6 milliards CZK. Ce mois de mai compte un jour ouvrable de plus que l’an dernier. En glissement mensuel, après désaisonnalisation, les exportations ont augmenté de 4,6% et les importations de 2,7%.

Le résultat global du commerce extérieur a été principalement influencé par les échanges de pétrole et de gaz naturel qui, en raison de la hausse des prix sur les marchés mondiaux et de l’augmentation des importations, ont représenté un déficit en glissement annuel de 26,4 milliards de CZK. Le déficit commercial des métaux de base s’est également creusé de 5,1 milliards CZK et le commerce des produits pétroliers raffinés de 2,9 milliards CZK. En revanche, un excédent commercial plus élevé de 9,9 milliards de CZK pour les véhicules à moteur et de 2,5 milliards de CZK pour l’électricité a eu un effet favorable sur les résultats globaux.