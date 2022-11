Le commerce extérieur a terminé en juin avec un déficit de 12,1 milliards, le solde le plus affecté par le pétrole et le gaz naturel | iRADIO

Le commerce extérieur de la République tchèque s’est soldé en juin par un déficit de 12,1 milliards de CZK, en hausse de 3,4 milliards de CZK en glissement annuel. Cela a été principalement affecté par un déficit plus important du commerce du pétrole et du gaz naturel de 19 milliards de couronnes en raison de la hausse des prix sur les marchés mondiaux. C’est le cinquième mois consécutif que le solde du commerce extérieur est négatif. Cela découle des données préliminaires publiées lundi par l’Office statistique tchèque.





tchèque

10:54 8 août 2022

Partager sur Facebook









Partager sur Twitter





Partager sur LinkedIn





Imprimer







Copiez l’adresse URL









Adresse courte











Copier dans le presse-papier











proche









En glissement annuel, les exportations ont augmenté de 15,3 % pour atteindre 394,2 milliards CZK et les importations de 15,9 % pour atteindre 406,3 milliards CZK. | Photo: Tomáš Adamec

« Il n’y a pas eu de changement significatif dans le commerce extérieur de biens en juin par rapport aux mois précédents. Les exportations et les importations ont augmenté de manière significative, mais la balance commerciale s’est à nouveau soldée par un déficit pendant cinq mois consécutifs. La raison en est les prix d’importation toujours élevés de l’énergie et des intrants, dont la valeur est plus élevée d’une année sur l’autre, ce qui compense également l’augmentation des exportations de véhicules motorisés », a déclaré Miluše Kavěnová, directeur du Département des statistiques du commerce extérieur.



L’économie tchèque a progressé de 4,8 % en glissement annuel au premier trimestre. CZSO a augmenté l’estimation Lire les articles







En glissement annuel, les exportations ont augmenté de 15,3 % pour atteindre 394,2 milliards CZK et les importations de 15,9 % pour atteindre 406,3 milliards CZK.

Outre le déficit plus important des échanges de pétrole et de gaz naturel, selon l’Office tchèque des statistiques, le déficit des échanges avec les métaux de base a également augmenté de 3,6 milliards de CZK et avec les produits pétroliers raffinés de 2 milliards de CZK.

En revanche, les excédents commerciaux plus élevés avec les véhicules à moteur de 10,9 milliards de CZK, avec l’électricité de 3,9 milliards de CZK et les produits métalliques de 2,5 milliards de CZK ont eu un effet bénéfique sur le solde global.

En juin, le solde du commerce extérieur avec les pays de l’UE a augmenté de 20 milliards de couronnes en glissement annuel. En revanche, le déficit commercial avec les pays non membres de l’UE s’est creusé de 23 milliards de couronnes.

En glissement mensuel, après désaisonnalisation, les exportations ont augmenté de 1,3% et les importations ont baissé de 0,7%.

De janvier à juin de cette année, la balance commerciale a affiché un déficit de 76 milliards de CZK, alors qu’à la même période l’année dernière, elle s’est soldée par un excédent de 76,2 milliards de CZK. Depuis le début de l’année, les exportations ont augmenté en glissement annuel de 9,3% et les importations de 17,6%.

CTK



Partager sur Facebook











Partager sur Twitter









Partager sur LinkedIn









Imprimer











Copiez l’adresse URL











Adresse courte











Copier dans le presse-papier















proche