Le commerce extérieur a connu un déficit pour le septième mois, en août, il a connu un déficit de 28,2 milliards de CZK

Le commerce extérieur de marchandises de la République tchèque s’est terminé en août avec un déficit de 28,2 milliards de CZK, soit 400 millions de CZK de plus qu’une année sur l’autre. La balance commerciale est restée dans le rouge pour le septième mois consécutif. Cependant, pour la première fois en plus d’un an, les exportations ont affiché un taux de croissance d’une année à l’autre plus rapide que les importations en août. Les données préliminaires ont été publiées aujourd’hui par l’Office statistique tchèque (ČSÚ).



D’une année sur l’autre, les exportations de marchandises de la République tchèque ont augmenté de près de 28 % pour atteindre 360,6 milliards de couronnes. Par rapport à août dernier, les importations ont augmenté de 25,5 % pour atteindre 388,8 milliards de CZK. D’un mois à l’autre, les exportations corrigées des variations saisonnières ont augmenté de 0,3 % et les importations de 1,2 %.

« Après plus d’un an, les exportations de biens ont un taux de croissance annuel plus rapide que les importations. Cependant, cela ne suffit pas pour terminer la balance commerciale sur une note positive. En août dernier, la valeur des exportations était la plus faible de tous les mois de l’année », a déclaré Miluše Kavěnova, directrice du Département des statistiques du commerce extérieur du CZSO.

Le solde du commerce extérieur en août a été affecté négativement principalement par l’augmentation du déficit commercial avec le pétrole et le gaz naturel en raison de l’augmentation des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. D’une année sur l’autre, 15,9 milliards de CZK de plus. Le déficit commercial des produits chimiques et des équipements électriques s’est également creusé.

En revanche, le solde d’août a eu un impact positif avec des excédents commerciaux plus élevés pour les véhicules à moteur et l’électricité, s’élevant à 12,4 milliards CZK et 10,8 milliards CZK, respectivement. Le déficit commercial avec les ordinateurs, les appareils électroniques et optiques a diminué de 3,8 milliards de couronnes en glissement annuel.

Au cours des huit premiers mois de cette année, la balance commerciale de la République tchèque a affiché un déficit de 127,7 milliards de CZK, alors qu’à la même période l’année dernière, elle s’est soldée par un excédent de 36,7 milliards de CZK. Depuis le début de l’année, les exportations ont augmenté en glissement annuel de 11,9%, les importations de 18,5%.