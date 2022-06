Selon l’Organisation mondiale de la santé, la majeure partie de l’humanité, jusqu’à 99 %, respire de l’air pollué. Plus de sept millions de personnes meurent prématurément chaque année, a déclaré l’OMS dans un rapport le 4 avril de cette année.

Malgré des décennies de campagnes politiques et de proclamations, la pollution de l’air continue de s’aggraver. équipe de AccueilFrais il voulait montrer aux gens à quoi ressembleraient les plus beaux paysages urbains s’ils portaient le même fardeau que l’une des villes les plus polluées au monde : Ghaziabad en Inde, à la périphérie de Delhi, dans l’État le plus peuplé d’Uttar Pradesh.

Londres

Le pont-levis de Londres sur la Tamise, Tower Bridge, a été construit à la fin du XIXe siècle pour faciliter le commerce de la ville. Il ne fallut que quelques années avant que le médecin londonien Harold Des Veaux n’invente le mot « fumée ». Mais l’air pollué avait infesté Londres au moins six siècles plus tôt. En 2021, le maire a présenté la ville programme en 10 points pour réduire la pollution atmosphérique.

Paris

Outre la beauté de la tour Eiffel, la révolution industrielle a apporté un air très pollué à Paris, qui est aujourd’hui la deuxième ville la plus polluée de France. Conclusions judiciaires 2019 indique que le pays ne prend pas les mesures adéquates pour protéger les Parisiens de la mauvaise qualité de l’air, alors qu’à l’heure actuelle études indique qu’il faudra 20 ans pour que des mesures ramènent la qualité de l’air parisien en dessous des limites européennes.

Vatican

Rome n’est pas une ville industrielle, mais les routes encombrées et une forte proportion de véhicules diesel ont gâché l’air. Le pape François a attribué les effets de la pollution à « notre attitude prédatrice, qui nous fait sentir que nous sommes les maîtres de cette planète et de ses ressources, et nous donne le droit d’utiliser de manière irresponsable les choses que Dieu nous a données ».

Sidney

En plus des fumées des véhicules à moteur, la fumée des incendies de forêt est connue pour causer une pollution de l’air à Sydney 11 fois supérieure au seuil. À un moment donné, il a photographié le célèbre Opera House et le Harbour Bridge. La fumée électrique et les tempêtes de poussière occasionnelles contribuent au problème de smog de Sydney.

Dans son rapport, l’Organisation mondiale de la santé a également souligné les différences relativement importantes de qualité de l’air entre les pays riches et les pays pauvres. Dans les pays à revenu élevé, 17 % des villes adhèrent aux valeurs de poussière en suspension dans l’air, et dans les pays à revenu intermédiaire et faible, seulement 1 %.

Rio de Janeiro

Il a fallu neuf ans pour construire une statue en béton de 30 mètres de haut du Christ Rédempteur sur la ligne d’horizon de Rio de Janeiro. Ce panorama a été terni par les fumées du principal complexe sidérurgique du Brésil ainsi que de nombreux autres sites industriels. La ville n’a pas réussi à réduire la pollution de l’air « dans les limites recommandées par l’Organisation mondiale de la santé », comme promis avant les Jeux olympiques de 2016.

Toronto

Les îles de Toronto – Central Island – sur le lac Ontario sont l’une des plus grandes zones urbaines sans voiture au monde. Malheureusement, l’air des incendies de forêt environnants a poussé la région vers le haut la deuxième place dans le pire classement aérien au monde.

Tokyo

Tokyo Sky Tree, la tour la plus haute du monde, est utilisée pour la télédiffusion et l’observation, y compris la surveillance locale de la qualité de l’air. Tokyo surveille la qualité de l’air depuis 1927 et a réussi à compenser la pollution industrielle et automobile depuis la Seconde Guerre mondiale grâce à l’urbanisme et à la gestion du trafic. Aujourd’hui, cependant, le niveau de PM2,5 reste à Tokyo deux points au-dessus du chiffre recommandé par l’OMS.

New York

Au XXe siècle, New York était un symbole de la ville moderne et le Rockefeller Center en 1939 était le cœur de New York. Mais déjà dans années 60 Le 20ème siècle a pollué l’air qui a un effet érosif sur les bâtiments et est une cause majeure de préoccupation. Aujourd’hui, le ministère de la protection de l’environnement Etatque 6% des décès à New York sont liés à la pollution de l’air.

Seattle

Une vue de la ville américaine de Seattle, qui est aux prises avec une pollution croissante due aux véhicules à moteur, à la combustion en plein air et aux incendies de forêt.

Hong Kong

Sept millions de personnes meurent encore chaque année à cause de la pollution de l’air. L’Organisation mondiale de la santé a récemment averti que le mauvais air est plus dangereux qu’on ne le pensait. La poussière dans l’air peut pénétrer dans les poumons et le sang, rendant la respiration difficile, endommageant le système circulatoire et même provoquant un accident vasculaire cérébral. Le dioxyde d’azote est associé à des problèmes respiratoires. Les experts associent également l’air pollué au cancer du poumon, aux maladies cardiovasculaires et à l’asthme, et le risque de fausse couche, d’infertilité et de naissance prématurée est considérablement accru.

Le niveau de pollution de l’air pour chaque ville par rapport à la concentration de PM2,5 a été obtenu auprès d’IQAir.

Ghaziabad