le chemin ouvert par le tombeau de San Marco devient une autoroute

Van Marles et la gentillesse fait à Pérouse. Le chemin ouvert par le tombeau de San Marco est devenu une autoroute. Oui, car le contact reçu de Stefania Tocchi, arrière-petit-fils de la comtesse Charlotte Van Marle, a suscité la curiosité, suscité l’intérêt. Historique et culturel. Mais c’est aussi une juste revendication de souvenirs à protéger.

Ainsi la figure d’une femme noble qui habille les nus et nourrit les affamés (surtout les enfants), qui accueille les filles abandonnées et « perdues » en leur donnant le signe de la rédemption, apparaît dans toute sa générosité et sa grandeur d’humanité. C’est pourquoi nous prenons à cœur la question des tombes de Saint-Marc.

Puisque – comme on dit – « de quoi est venu quoi », on constate ainsi que l’épouse d’un des plus grands historiens de l’art de son temps (Raimond Van Marle, « Développement de l’école de peinture italienne » en 19 tomes), s’était mise d’établir une école de broderie et de couture.

Il a demandé à Mademoiselle Annunziatina Mari (à toutes les Tina), fille d’un émigré au Luxembourg et spécialiste de la broderie et de la dentelle aux fuseaux (historiquement pratiquée par la femme Isola Maggiore) de collaborer. Une fille « aux mains d’or », travailleuse et bien éduquée.

Tina, Gualdese, fille d’un pauvre, a suivi son père mineur à l’étranger, allant à l’école et apprenant parfaitement le français et l’allemand. Puis tuberculose et retour en Italie.

Très douée en broderie et couture, éduquée et préparée, elle a été appelée par Charlotte Van Marle pour être nounou pour sa fille Ilona. La petite fille s’attache émotionnellement à son ombre Tina. Donc au fil des années. Un lien qui dure toute une vie.

Quand Ulisse Ribustini (professeur à l’Académie des Beaux-Arts « Pietro Vannucci » de Pérouse) a créé un décor avec une image de la cathédrale de Gualdo (1924), il a rencontré Tina et a voulu qu’elle le serve (peut-être aussi un sentiment qui transcende les simples relations familiales ).

Tout au long de sa vie, Tina, avec sa compagne, Nena, est restée au service de Ribustini, mais n’a jamais rompu avec la marquise et Ilona.

A tel point qu’il se rendait souvent (à pied) à San Marco, à la Villa Van Marle, pour voir la comtesse et la jeune fille. Il a amené avec lui – autre chose trouvée ces derniers jours – un enfant qui habite au premier étage de la maison de Ribusini, au numéro 2 de la via della Viola. C’est Giuliano Giuman dont Tina et Nena s’occupaient pendant que leur mère était occupée à travailler.

Ce n’est peut-être pas un hasard si la vocation artistique de « grand-père » d’Ulysse (une prétendue grand-mère, bien sûr !) est passée dans les veines de ce qui est aujourd’hui l’un des plus grands artistes verriers au monde. Je veux dire notre Giuman. Ce qui nous dit des détails très intéressants, sur les livres qui pourraient être écrits. Giuliano nous a également offert des cartes de vœux envoyées à Tina par Adriano Tocchi, le fils d’Ilona. Et quelques photos (en tant que fille et femme) d’Ilona Van Marle, fille de la noble Charlotte.

Nous avons alors trouvé une autre nouvelle très intéressante pour l’histoire culturelle de la ville. Ilona Van Marle a fait don à la National Gallery of Umbria d’une partie du travail sur lequel nous travaillons pour identification grâce à la bonne volonté d’un ami. Nous en rendrons compte dans un prochain rapport.

NOTES PERSONNELLES… CHOSES INCROYABLES – Il est dit que « L’opportunité est le nom de Dieu… quand il n’entrera pas ». Je raconte au lecteur une coïncidence extraordinaire.

Le citoyen Utusan habite au troisième étage du Palazzo Ribustini, via della Viola, 2, et connaît très bien Tina et Nena, ayant été locataire d’un des appartements du bâtiment ciel-terre qu’Ulisse Ribustini a légué à deux femmes. J’ajoute qu’à plusieurs reprises, j’ai fait des injections salvatrices à Tina, âgée et souffrant d’une maladie cardiaque, comme l’a indiqué le Dr Nazareno Bondi (un grand médecin et un grand homme), qui n’est qu’à quelques pas.

Au premier étage habite Giuliano Giuman dont le « grand-père Ulysse » veut l’honorer avec un cadeau de maison. L’artiste est décédé alors que Giuliano n’avait que quelques mois, mais il est tombé amoureux de l’enfant.

J’ai parlé de ces choses cette nuit-là avec Giuliano : de Ribustini, de Tina, de la marquise Charlotte (dont elle se souvient qu’elle était belle et gentille !). Et les photos de la page, qui représentent la princesse Ilona, ​​témoignent des souvenirs de cette ville pris du temps de « dévorer des choses ».