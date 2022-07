Le chef d’orchestre Václav Luks devient chevalier de l’Ordre français des arts et des lettres

À l’ambassade de France à Prague ce mardi, le chef d’orchestre Václav Luks a reçu le prix décerné par le gouvernement français pour les services importants rendus par l’ambassadeur Alexis Duterte. Le chef d’orchestre de l’Orchestre baroque Collegium 1704 est devenu chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Les activités de Collegia 1704, fondée par Luks, 51 ans, et toujours à la pointe de l’art, ont été associées à la scène musicale française dès le début. Déjà lors de la première tournée en France en 2007, l’ensemble a interprété l’œuvre du compositeur Jan Dismas Zelenka lors des festivals de la Chaise-Dieu et de Sablé-sur-Sarthe, avec qui il est toujours associé.

Lors d’une série de concerts pour le 100e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, Collegium 1704 à la Chapelle Royale de Versailles, St. Vitus à Prague et la Basilique de St. Jean au Latran à Rome interprète le Te Deum de Lully et la Missa Salisburgensis de Biber.

Václav Luks (à gauche) avec l’ambassadeur de France à Prague, Alexis Duterte, qui lui a décerné l’Ordre des Arts et des Lettres. | Photo : Eva Kořinková

Collegium 1704 avec Luks s’est également produit lors d’un concert pour les participants au sommet de mars des dirigeants de l’Union européenne, organisé par le président Emmanuel Macron à Versailles à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Depuis 2009, l’ensemble collabore intensivement avec les institutions françaises ainsi qu’à l’opéra. En coproduction avec l’opéra de Versailles, où le Collegium 1704 a été l’ensemble résident de 2018 à 2021, puis à Caen, à Rennes, Dijon et Lille, avec Rinaldo de Georg Friedrich Händel, le nommé L’Olympiade de Mysliveček pour les International Opera Awards et la création d’Arsilda moderne d’Antonio Vivaldi.

Son dernier projet d’opéra est Alcina de Haendel, que le public peut voir au Théâtre National de Brno, au Théâtre de Caen et à l’Opéra Royal de Versailles depuis sa première en février.

L’ensemble coopère avec de nombreuses télévisions, radios et festivals français. Les enregistrements de Collegia 1704 ont remporté à plusieurs reprises le Diapason d’Or de la critique musicale française.

Missa votiva de Zelenka, sorti par le label français Zig-Zag Territories, s’est classé parmi les dix disques les plus vendus là-bas et a également reçu la statue TV Mezzo Coup de Coeur.

Parmi les chanteurs français qui ont récemment collaboré avec Václav Luks figurent Philippe Jaroussky, Mathias Vidal et Christophe Dumaux. En tant que chef d’orchestre et consultant musical, il participe au prochain film du réalisateur Petr Václav Il Boemo sur la vie de Josef Mysliveček, dont le scénario a remporté le Prix de Rome du ministère français de la Culture. Le film sortira dans les salles tchèques le 20 octobre. Il y a quelques jours, les fabricants ont publié la première bande-annonce.

Les séquences artistiques et littéraires précédentes ont été reprises par de nombreuses personnalités reliant les scènes culturelles tchèque et française – par exemple, la mezzo-soprano Magdalena Kožená, le compositeur Petr Eben, le réalisateur Jiří Menzel ou l’ancien président et scénariste Václav Havel.