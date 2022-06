Le chef d’EZ RunTour aide la maison des enfants

Nous avons saisi EPP depuis son arrestation en tant qu’application pour quiconque veut m’aider et au moins bouger un peu. Par conséquent, vous trouverez sur mobile les meilleurs olympiens tchèques, ainsi que des athlètes récréatifs, qui sont engagés dans les touristes, mais aussi vous et les parents de jeunes enfants qui ont réussi à se promener avec un bouchon, un chien, une éponge ou une charrette. Peu importe si vous courez un ultramarathon ou allez au magasin pour un bn nkup, où la jauge transpire, à Michaela Zikov, rédactrice en chef de la Fondation EZ. Il a ajouté qu’EPPkai propose actuellement un total de 26 activités physiques différentes.

Selon l’éditeur, EZ Foundation répond ainsi à diverses tendances et à de nombreux utilisateurs eux-mêmes. L’année dernière, vous vous êtes intéressé au plogging, qui est souvent associé au ramassage des ordures, populaire notamment dans les pays scandinaves. EPPkai peut vous libérer des ventes touristiques coquines lors de l’achèvement de l’une des étapes de la rue tchèque, qui est un projet qui motive les gens à voyager à travers le pays. Nous avons également proposé de créer une fonctionnalité qui vous permettrait de connecter des utilisateurs individuels à des équipes virtuelles afin que les gens puissent partager les résultats et se motiver à faire mieux.

Les personnes atteintes d’EPPka ont passé 7 226 475 heures à faire de l’exercice et parcouru 41 845 173 kilomètres, ce qui équivaut à environ une douzaine de fois la distance du Soleil à la Terre ou 54 fois à Msc et retour. Le nombre d’heures représente alors 825 ans. Donc, si nous remontons dans le temps, l’année sera écrite 1197. A cette époque, par exemple, les pirates se sont déplacés en France, la compagnie ingischn n’a fait aucun raid sur les terres du nord-est, et en décembre, le deuxième trône a été utilisé (donc loin seulement) Genou Pemysl Otakar I. Quand revenons au présent, donc dans le nord de la République tchèque, vous pouvez maintenant soutenir la maison d’enfants sur la terrasse nord.

Merci beaucoup. Nous voulons gagner 50 000 couronnes lors de la finale pour les vacances et les activités récréatives de nos enfants. Voyager ne consiste pas seulement à explorer de nouvelles villes, mais aussi à se connaître, à se développer, à vivre de nouvelles expériences et aventures. Nous voulons organiser cela pour eux à travers une invitation à voyager en Slovénie sur un vol vers l’Italie dans le conte de fées Miramare, a déclaré lors du transfert de l’éducateur tchèque symbolique Viktor Osika, représentant le foyer pour enfants, son personnel a bien sûr également rejoint les dieux. Bien que le front ait pris un peu de temps, grâce aux vacances de Becky avec beaucoup de chance, cependant, les deux tiers des points requis ne l’ont vue rentrer chez elle que le week-end dernier et lundi matin.

Dans la région de Steck, 139 projets d’une valeur de 9,5 millions de couronnes ont été réalisés en 7 ans grâce à l’application EPP-Pomhej.. En do EPPky déployé projet severoeskm .Vous pouvez maintenant ajouter des points, est éducateur culturel multinrov et festival caritatif Bekovic lto 2022 déposée par l’hôpital psychiatrique de Horn Bekovice. L’objectif principal du projet est la réalisation de concerts individuels, de projections de films, de conférences, de thérapies et d’autres activités, qui intéressent non seulement les patients et le personnel hospitalier, mais aussi les cyclistes et les professionnels et le profane de la scierie. Il restait un petit 97 000 points lundi après-midi.