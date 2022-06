Le Championnat du Monde des Rallyes revient en Afrique pour la deuxième fois, avec Loeb et Ogier en compétition pour la première fois

Naivasha (Kenya) – Les stars françaises du World Rally Sébastien Loeb et Sébastien Ogier attendent leur premier duel en Afrique. Les deux pilotes ont commencé la saison aux Championnats du monde dans certaines compétitions uniquement, mais ils n’ont pas manqué le Kenya Safari Rally. Ogier, octuple champion, se présentera comme le défenseur du triomphe de l’an dernier, Loeb, nonuple champion, qui n’a débuté la compétition légendaire qu’en 2002 et a terminé cinquième.

« Le Kenya est incroyable. C’est un rallye que j’associe aux souvenirs de la faune autour de la piste pendant la reconnaissance. Je sais que le rallye a changé depuis la dernière fois que j’y ai couru », a déclaré Loeb, qui aura 47 ans cette année. Coupe du monde. « La différence par rapport aux autres rallyes que j’ai commencé cette année, c’est que je n’ai aucune expérience des erzets au Kenya. Nous n’avons vu que des images de la caméra et une piste difficile nous attend. Ça va être compliqué », a ajouté le Ford M-Sport. pilote, qui a dominé le Rallye Monte-Carlo de janvier.

Loeba et Ogiera attendent tous deux leur troisième titularisation de l’année en Coupe du monde, l’avantage d’Ogier est l’expérience de l’an dernier. Il a remporté la compétition, qui est revenue au championnat du monde après 19 ans. « J’ai hâte de retourner au Kenya. Il y avait une super ambiance ici l’année dernière. C’était différent de ce à quoi nous sommes habitués et gagner est la cerise sur le gâteau. Ce serait formidable si nous pouvions répéter cela », Ogier a dit.

Le pilote d’usine Toyota de 38 ans a supposé qu’il ferait face à un autre rallye difficile. « Je pense que presque tout le monde a eu un problème l’année dernière et a perdu beaucoup de temps. C’est définitivement un rallye où il ne faut pas abandonner. Et cette année, quand nous aurons une nouvelle voiture, nous devrons peut-être être plus intelligents que jamais, ” a déclaré Ogier, ils ont diffusé de nouvelles promotions.

Le coéquipier d’Ogier Finn, Kalle Rovanper, prendra la tête de la Coupe du monde. Il a remporté trois des cinq courses cette année et compte 55 points d’avance sur le Belge Thierry Neuville. « La Sardaigne n’a pas eu autant de succès que nous l’espérions, mais j’espère que nous ne perdrons pas trop de temps au Kenya à dégager la piste et à nous souhaiter un bon week-end », a déclaré Rovanper, soulignant qu’il serait le premier à frapper. piste en premier. « L’an dernier, nous avons eu un peu de malchance vendredi, où nous avons beaucoup perdu. Cette fois, nous allons essayer de l’éviter », a ajouté le pilote finlandais qui avait terminé sixième au général l’an dernier.

Comme l’an dernier, Martin Prokop, qui n’avait pas terminé l’an passé à cause d’un grave accident, sera au départ. « J’ai vraiment hâte d’y être. C’est une course difficile, la voiture n’était pas adaptée pour ça, c’est spécifique. Toute l’histoire est l’Afrique authentique. Ce qui s’est passé là-bas est inexplicable. Vous êtes un participant dans un pays complètement différent de celui dans quoi on est. Par contre, l’ambiance y est très conviviale, les gens sont sympas et la nature est belle.

Classement MS (après 5 des 13 courses) : 1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 120, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 65, 3. Tänak (Est./Hyundai i20) 62, 4. Breen (Ir. / Ford Puma) 52, 5. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 47, 6. Evans (Brit./Toyota Yaris) 39, … 21. Cais (République tchèque / Ford Fiesta) 2.

Classement par équipe : 1. Toyota 200, 2. Hyundai 161, 3. Ford M-Sport 120, 4. Toyota NG 53.