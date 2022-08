Le Championnat d’Europe junior de baseball débute samedi à Hluboká Football | Sports | Budějska Drbna

Avec Brno, Ostrava et Blansko, l’espace de détente sportive de Hluboká nad Vltavou accueille le plus grand événement international de baseball de l’année en République tchèque – les Championnats d’Europe juniors, qui sont également une qualification pour la Coupe du monde pour les joueurs de moins de 18. .

Les 12 meilleures équipes juniors d’Europe viendront en République tchèque. Le tournoi débutera le samedi 13 août avec des matchs dans le groupe de base : à Ostrava, des représentants d’Irlande, d’Italie, de Belgique, d’Israël, d’Allemagne et de République tchèque s’affronteront, tandis que des équipes des Pays-Bas, de Lituanie, de France, d’Autriche, La Grande-Bretagne et l’Espagne s’affronteront dans le Deep. Après les matches du groupe de base, les équipes se déplaceront à Brno, où les matches de la phase finale du tournoi débuteront le 18 août. Les champions d’Europe seront connus le 20 août.

« Après le tournoi international SuperCup de dix ans en juin, auquel quatre cents joueurs de sept pays européens ont participé, les Championnats d’Europe juniors sont le deuxième grand événement international que nous avons organisé à Hluboká cette année. Chaque équipe s’est entraînée dans l’espace sportif et notre détente pendant une semaine, et comme j’ai vu plusieurs entraînements et matchs préparatoires, il y a de très bons joueurs. Du grand baseball nous attend du samedi au mardi, auquel je voudrais convier le public, y compris des matchs nocturnes sous lumières artificielles. Je tiens à remercier tous les bénévoles et partenaires qui nous ont aidés à organiser un tournoi d’une telle ampleur, ainsi que la direction de la ville et de la région de Bohême du Sud pour leur hospitalité et leur soutien. » invité au baseball international par le président Sokol Hluboká nad Vltavou et, à ce jour, un joueur de baseball actif de longue date david astny.

Le maire de Hluboká nad Vltavou, le sénateur Tomáš Jirsa, participera à la cérémonie d’ouverture des Championnats d’Europe juniors le samedi 13 août à 15 heures, aux côtés du président de l’Association tchèque de baseball, Petr Dittrich.

« Nous essayons de faire de notre mieux pour les sports, et les sports pour les jeunes en particulier, ici à Hluboká. Je pense que cela se voit dans les terrains de jeux, les pistes cyclables et autres terrains de sport de la ville et au-delà. Et le baseball est un sport qui se développe rapidement dans notre pays. et cela fait de Hluboké un grand nom à travers l’Europe. Je souhaite aux organisateurs de Sokol un tacle réussi sur un autre événement international important et aux joueurs qui se sont bien comportés sur le terrain et ont apporté les meilleurs souvenirs avec eux à Hluboka. » a déclaré le maire de Hluboká nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Les Tchèques organisent régulièrement des championnats d’Europe, l’année dernière c’était la catégorie cadets, cette année la catégorie juniors, et l’année prochaine en septembre, les fans peuvent se réjouir du CE masculin. « Je suis ravi que Hluboká ait rejoint le groupe d’organisation et le club de la ville pour un événement aussi important. L’équipe autour de David asn a acquis beaucoup d’expérience dans l’organisation ces dernières années, et je suis sûr qu’ils s’occuperont également de ce tournoi, et Hluboka restera longtemps dans la mémoire de nombreux participants. a déclaré le président de l’ABC avant le début du tournoi Pierre Dietrich.

Pendant quatre jours – du samedi au mardi – les six équipes du groupe intérieur s’affronteront à partir de 11h00, 15h00 et 19h00. Les joueurs passeront ensuite sur la pelouse de Brno, où le championnat se poursuit de jeudi à dimanche avec les éliminations et les combats finaux.