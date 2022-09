Le canoéiste Satková remporte la course de slalom WC à Pau, France

La canoéiste Gabriela Satková remporte la Coupe du monde lors d’un slalom aquatique à Pau. En France aujourd’hui, il était déjà le plus rapide en demi-finale et a confirmé sa position avec un excellent tour final, qui a clôturé la lutte pour les médailles truffée d’erreurs des autres prétendants.

Satková a remporté sa première victoire dans la série élite avec une avance de 4,40 secondes sur la Slovaque Zuzana Paňková.

La finale féminine de canoë s’est déchaînée sur les eaux vives de Pau. La gagnante de l’an dernier, Tereza Fišerová, y a également contribué, prenant du retard sur le dixième but, puis ratant le douzième. Après la troisième place de samedi en kayak, il a terminé dixième de la finale dans sa discipline, plus forte sur le papier.

La star australienne Jessica Fox n’a pas bien fait non plus, elle a couru la majeure partie de la piste avec brio mais a ensuite raté son vingt-deuxième but et a dû revenir dessus. Il avait la tête entre les mains à la ligne d’arrivée, mais malgré cette énorme défaite, il s’est retrouvé troisième.

Il a à peine cinq secondes de retard sur le vainqueur tchèque de 20 ans, qui l’a gardé au frais en tant que dernier sur la piste et a remporté son plus grand succès de l’année chez les adultes.

« La sensation est excellente. Je ne sais même pas comment j’ai fait. Je suis très content, car cela signifie plus pour moi quand je roule depuis la dernière position. Le sentiment quand j’ai terminé dernier et la première fois, c’était le meilleur et j’ai vraiment apprécié », s’est-il réjoui dans une interview à la télévision tchèque.

Il a été plus d’une seconde plus rapide en finale qu’en demi-finale. « J’ai trouvé que la course était très bonne dans l’ensemble. Je n’ai fait une erreur qu’à la porte numéro cinq, car je suis allé trop loin. Heureusement, j’ai surmonté cette défaite. Certaines parties ont été faites juste pour moi », se réjouit-il.

Il a également réussi à attendre lorsque le canot devant lui a commis une erreur. « Je suis très fier de moi d’avoir réussi même avec cette pression. On entend peu parler des parcours des autres et ce n’est pas tout à fait amusant quand tout le monde m’attend. En conséquence, je l’accepte », a salué le gagnant d’aujourd’hui.

Il a ajouté le trophée au titre de champion d’Europe de 2020 et le bronze du championnat du monde de l’an dernier. Sa sœur Martina Satková a terminé douzième en demi-finale et ne s’est pas qualifiée pour le combat pour la médaille.

Il n’y a pas eu de participation tchèque à la finale des canoéistes. Vojtěch Heger a terminé un échelon derrière la promotion à la onzième place, Václav Chaloupka treizième et le médaillé d’argent olympique Lukáš Rohan a perdu sa progression avec une pénalité de cinquante secondes sur le seizième but, ce qui l’a relégué à la 25e place.

La course a été remportée grâce à une course propre du canoë local Denis Gargaud Chanut avec une marge de huit cents devant le Slovène Luka Božič, qui a payé la pénalité de deux secondes.

Courses WC en slalom aquatique à Pau (France) :

Homme:

numéro 1: 1. Gargaud Chanut (Fr.) 103.73 (0 seconde de pénalité), 2. Božič -0.08 (2), 3. Savšek (tous deux Slovénie) -1.46 (0), …en demi-finale le 11. V. Heger13. Cottage25. Rohan (toute la République tchèque).

Ordre SP actuel (après 4 courses sur 5) : 1. Božič 202 b., 2. Savšek 197, 3. Gestin (fr.) 189, …12. Rohan 95, 16. Cottage 85, 18. V. Heger 76, 42. Venteux 24, 44. Roi 21, 69. Cancer (toutes la République tchèque) 2.

Femme:

numéro 1: 1. G. Satkova (CZ) 113.54 (0), 2. Paňková (SR) -4.40 (0), 3. J. Foxová -4.89 (0), …10. Pêcheur -62.03 (52), en demi-finale 12. M. Satkova (tous deux en République tchèque).

Classement SP actuel (après 4 courses sur 5): 1. Franklinová (Royaume-Uni) 190, 2. Fišerová 151, 3. Liliková (Allemagne) 148, …5. M. Satkova 138, 13. G. Satkova 104, 35. Matulkova 31, 60. Moreno (toutes la République tchèque) 2.

16h33 slalom extrême.