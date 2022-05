Le tribunal administratif a évoqué la frontière grenobloise, avec cette décision autorisant les « burkinis » dans la piscine de la ville, à prendre en charge un grand nombre de personnes. Ils me pardonnent. https://t.co/NKF9k6MCjP

La laïcité est le principe d’une stricte séparation du pouvoir de l’État et de la religion, et la République française l’a inscrit dans sa constitution.

Le conseil municipal de Grenoble a décidé le 16 mai de cette année que le burkini ne menaçait pas l’establishment laïc de la France lorsqu’il se baignait dans les piscines et bassins de la ville. « Nous voulons une chose : que les femmes et les hommes puissent s’habiller comme ils veulent », a déclaré le maire de Grenoble, ric Piolle, à RMC.

L’usage public des symboles religieux est un sujet très sensible en France, surtout compte tenu de l’accent mis sur la séparation de l’Église et de l’État. En 2011, le pays est devenu le premier pays européen à adopter une loi interdisant le port de symboles religieux dans les lieux publics, notamment le niqab et le foulard.