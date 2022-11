Lundi, les politiciens ont imposé aux gouvernements conservateurs des conditions difficiles lors des urnes. Des centaines de personnes qui ont traversé la Manche en petits mois, ces lignes chantent d’abord jusqu’à ce que Manston soit plein. Dimanche, ivre, il a mis le feu à un abri anti-aérien dans la ville anglaise de Douvres. Plus tard, il s’est suicidé à la station Erpac voisine.

Lundi, les députés de Britt ont demandé à la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, d’appeler le Parlement pour répondre aux questions sur les conditions à Manston.

Seuls les migrants enregistrés peuvent y entrer et n’y rester que 24 heures avant d’être transférés dans des dortoirs de longue durée. Les premières organisations de réfugiés affirment cependant que certaines personnes y ont été retenues pendant des semaines.

L’inspecteur indépendant des frontières et de la migration David Neal, qui surveille l’efficacité des politiques d’immigration et d’asile pour le gouvernement britannique, a récemment visité l’établissement et a déclaré que les conditions à Manston étaient déplorables. Le député a dit qu’il y avait un court-circuit et qu’à son avis c’était une situation très dangereuse.

Le député conservateur Roger Gale, qui représente la région de Manston au parlement, a décrit la situation de lundi comme un exemple de la condition humaine.

Et jusqu’à il y a environ cinq semaines, le système a fonctionné comme prévu, pendant très longtemps, a-t-il déclaré. Il est cassé maintenant et doit être réparé rapidement, ajoute Gale. Les législateurs ont également accusé le gouvernement de maladie mentale à Manston en refusant de réserver des chambres d’hôtel pour les demandeurs d’asile.

Il n’y avait que beaucoup de monde. « Cela n’aurait jamais dû être autorisé à en arriver là, bien que je ne sois pas tout à fait sûr que cela ne se soit pas produit mentalement », a déclaré Gale à la BBC. Je veux que la personne responsable de la création du problème le récupère, a ajouté le député.

Critiques de malfaçons envoyées par des migrants au Rwanda

Le Royaume-Uni me considère comme un demandeur d’asile, pas beaucoup d’autres pays européens, dont la France et l’Allemagne. Mais le nombre de personnes essayant de traverser la Manche en petits mois a augmenté rapidement. Cette année, cependant, 40 000 personnes se sont lancées dans ce voyage risqué, contre 28 000 l’an dernier et seulement 8 500 en 2020.

Des dizaines de personnes sont mortes, dont 27 qui ont bu pour leur vie lors de la pleine lune de Pearce en novembre dernier. Le Royaume-Uni et la France se demandent comment arrêter la foule organisant ces croisières.

Le gouvernement britannique enverra des gens vendre de petites lunes au Rwanda. Le Plen, que le Premier ministre Boris Johnson boit avec le gouvernement, doit empêcher les migrants de traverser le détroit. Cependant, selon les critiques, une telle politique est immorale et peu pratique et est actuellement évaluée par un tribunal.

Bravermanov, qui a pris le poste de ministre de l’Intérieur après l’ancien Premier ministre Liz Trussov, est un partisan talentueux de la plénière suspendue et a été critiqué pour avoir diabolisé les migrants.

Le porte-parole de l’opposition travailliste en matière d’immigration, Stephen Kinnock, a déclaré à Times Radio que les politiques d’immigration et d’asile du gouvernement étaient chaotiques et déroutantes. Au lieu de s’attirer des ennuis, selon Kinnock, le gouvernement fait la une des journaux avec des choses comme le gouvernement rwandais, qui est dysfonctionnel, contraire à l’éthique et sans financement.