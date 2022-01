Le Brésil bat la France et est en finale de la Ligue des Nations de Volleyball

L’équipe masculine de volley-ball a ignoré la France ce samedi (26), a battu l’adversaire par 3 sets à 0 (25/20, 25/18 et 25/19) et s’est qualifiée pour la grande finale de la Ligue des Nations, qui se joue actuellement. à Rimini (Italie). Dans la décision, le Brésil affrontera la Pologne, à partir de 10 heures (heure du Brésil) ce dimanche.

25/20, 25/18 et 25/19 C’est la finale de la Ligue des Nations ! Et quel massacre de sélection ! . Même les apprentis ne s’attendaient pas à tout ce calme . @volleyballworld pic.twitter.com/nf0s6hnGEo – Heure du Brésil (@timebrasil) 26 juin 2021

L’équipe de France était l’une des deux seules équipes à avoir battu le Brésil au tour de qualification (elle l’a emporté 3-0 le 3 juin). Une place en finale et un éventuel retour ont vu le Brésil réaliser un superbe volley-ball, en mettant l’accent sur un pointeur brésilien naturalisé du Cubain Yoandy Leal, auteur de 20 points. En 1h36min, l’entraîneur de l’équipe Renan Dal Zotto a réussi à faire changer les choses et à garantir une place dans la décision. Peu de temps après, la Pologne a battu la Slovénie 3-0 et s’est qualifiée pour la finale. Au premier tour, le Brésil a également battu la Pologne 3-0.

Cette semaine, l’équipe masculine est à la recherche d’un titre sans précédent. Gardez à l’esprit que la Société des Nations n’en est qu’à sa troisième édition. Dans les deux premiers tours, le Brésil a terminé quatrième. Cependant, la compétition fait suite à la Ligue mondiale, le tournoi dont le Brésil est le plus grand vainqueur, avec neuf titres. Le dernier a été remporté en 2010.