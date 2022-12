Le bien-aimé Omar Sy dans French Night Shift sur la déportation des réfugiés. Films gratuits

Virginia, Aristide et Erik ont ​​servi dans la police parisienne. Chacun a vécu personnellement ses problèmes personnels. Virginie est une femme mariée et mère d’un jeune enfant, qui tombe cependant enceinte suite à une liaison avec son compagnon Aristide et est sur le point de se faire avorter. Sa petite amie souffre d’anxiété qu’il dissimule par une attitude joviale. Erik fait face au divorce tout en essayant de lutter contre ses dépendances excessives à l’alcool et au tabac.

Au cours d’un quart de nuit ensemble, les trois agents des forces de l’ordre sont chargés de transporter un immigrant illégal à l’aéroport, où un réfugié du Tadjikistan doit être expulsé du pays. Cependant, lorsqu’ils en apprennent davantage sur les cas de demandeurs d’asile déboutés qui risquent d’être torturés et tués dans leur pays d’origine, ils commencent à douter de la véracité de telles missions.

Un dilemme difficile s’est posé sur la façon de se comporter. Le professionnalisme ou la compassion l’emporteront-ils ? Les policiers peuvent apprendre quelque chose sur eux-mêmes pendant ce quart de nuit imprévisible.

Ce drame français, adapté du roman Police d’Hugo Boris, a été réalisé par la cinéaste franco-luxembourgeoise Anne Fontaine. Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois ou Payman Maadi apparaissent comme les personnages principaux.

Ce film n’est plus disponible