Le Belge Philipsen a dominé la quinzième étape du Tour. Le leader par intérim de Vinegaard est tombé mais est toujours en tête | iRADIO

Sur l’étape de 202,5 ​​km de Rodez à Carcassonne, les cyclistes ne sont pas confrontés au profil exigeant de la piste, mais ils doivent faire face à une chaleur pouvant atteindre 40 degrés.

Troubled Roglič s’est retiré du Tour de France en raison d’une blessure, Cort Nielsen et Clarke ont également terminé Lire les articles







Les pilotes ont tenté de gagner depuis l’échappée, mais lorsque le dernier d’entre eux, Benjamin Thomas de France, a rattrapé le peloton à la ligne d’arrivée à environ un demi-kilomètre de la ligne d’arrivée, cela s’est décidé au sprint.

Le résultat final est allé à Philipsen, qui a remporté la première victoire de sa carrière sur le Tour et a remporté la première victoire de l’année dans « Old Lady » pour son équipe Alpecin-Deceuninck. Un autre Belge, Wout van Aert, leader du concours par points, a terminé deuxième, tandis que le Danois Mads Pedersen a terminé troisième.

Le Slovaque Peter Sagan, qui a remporté sept fois le maillot vert du roi des sprinteurs, a terminé à la quatrième place.

Vingeard de l’équipe Jumbo-Visma a terminé une journée difficile sur une étape relativement calme.

En jaune, le Danois a perdu son assistant vedette Primož Rogli avant le début de l’étape, qui a décidé de se retirer pour se remettre de sa chute précédente, et au cours de cette étape, il a perdu un autre coéquipier, Steven Kruijswijk. Les grimpeurs néerlandais n’ont pas pu continuer après la chute et la formation Jumba-Visma a été réduite à six membres.

Peu de temps après, à 58 km de la ligne d’arrivée, Vingegaard lui-même, avec un autre coéquipier Tiesje Benoot, est tombé au sol, mais s’en est sorti indemne et a rejoint le peloton sans problème majeur. Il a terminé l’étape à la 23e place en même temps que Pogačar douzième.

Lundi est la dernière journée libre du Tour, suivie de trois étapes pyrénéennes. Mardi, 178,5 km seront parcourus de Carcassonne à Foix.

Tour de France cycliste – 15ème étape (Rodez – Carcassonne, 202,5 ​​km) :

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:27:27, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Pedersen (Dan./Trek-Segafredo), 4. Sagan (SR/TotalEnergies) , 5. Van Poppel (Pays-Bas/Bora-hansgrohe), 6. Groenewegen (Pays-Bas/BikeExchange), 7. Sénéchal (Fr./Quick-Step Alpha Vinyl), 8. Mozzato (It./B&B Hotels-KTM) , 9 .Pasqualon (It./Intermaché-Wanty-Gobert), 10. Wright (Brit./Bahrain Victorious) tout de même.

Classements actuels : 1. Vingeard (Dan./Jumbo-Visma) 59:58:28, 2. Pogačar (Slovénie/SAE Team Emirates) -2:22, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -2:43 , 4. Bardet (Fr./DSM) -3:01, 5. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -4:06, 6. Quintana (Col./Arkéa-Samsic) -4:15, 7. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert), 8. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) les deux -4h24, 9. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers) -8h49, 10. Mas (Sp./ Movistar ) -9:58.