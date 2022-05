Le Bayern lorgne sur le jeune joueur français Hugo Ekitike !

Dans la recherche du successeur de Lewandowski, le FC Bayern semble avoir remporté l’or en Ligue 1. Selon les médias actuels, les champions du record cherchent à attirer les meilleurs talents français Hugo Ekitike.

Le nom Hugo Ekitike devrait certainement dire quelque chose à l’un ou l’autre fan de Bundesliga. Le joueur de 19 ans a été échangé à plusieurs reprises comme remplaçant potentiel de Haaland au Borussia Dortmund ces dernières semaines. Selon les informations actuelles, le FC Bayern semble également avoir un attaquant sur son radar.

Reims réclame 40 millions d’euros

Tel que rapporté par le portail français « 90Football ».Munich occuperait une position de leader dans la compétition des meilleurs talents, devant des clubs tels que Chelsea, le Paris Saint-Germain, la Juventus et Séville.

A ce titre, l’international France U21 pourrait remplacer Robert Lewandowski à l’été 2023 à l’expiration de son contrat munichois. Le joueur lui-même devrait être impressionné par cette idée.

Ekitike est actuellement au Stade Reims en Ligue 1 et compte dix buts et quatre passes décisives en 24 apparitions cette saison. Selon « 90Football », le seuil de douleur de Reims est de 40 millions d’euros et donc bien au-dessus de sa valeur marchande actuelle, que Transfermarkt estime à 20 millions d’euros. Les frais de transfert élevés seraient l’une des raisons pour lesquelles BVB a maintenant abandonné le poker de transfert.

Ekitike remplacera-t-il Robert Lewandowski en 2023 ?

Même si Ekitike est un joueur attractif et sans aucun doute l’un des jeunes attaquants les plus recherchés en Europe, les rapports de France doivent être traités avec prudence. On peut se demander si un jeune de 19 ans qui n’a jamais joué en Ligue des champions pourrait bientôt suivre les traces de Robert Lewandowski.

De plus, le Bayern compte déjà un nouvel attaquant prometteur dans ses rangs, à savoir Joshua Zirkzee. Le Néerlandais, actuellement prêté au RSC Anderlecht, a montré cette saison que s’il joue régulièrement, il peut marquer des buts régulièrement.