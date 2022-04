Le Bayern célèbre son titre historique et établit de nouveaux records

Le FC Bayern est champion d’Allemagne de football pour la 32e fois. Avec une victoire 3-1 à domicile contre le Borussia Dortmund, l’équipe de Munich a remporté le trophée du titre pour la saison 2021/22 plus tôt que prévu. C’est le dixième championnat d’affilée pour le FCB. Le Bayern a établi un record historique dans le football européen.

Julian Nagelsmann et son équipe ont étendu leur avance sur le BVB à 12 points avec une victoire 3-1 dans l’élite de la Bundesliga contre le Borussia Dortmund et ne pouvaient donc plus être éliminés de la première place trois matchs avant la fin de la saison.

Il s’agit du dixième championnat consécutif pour le FC Bayern. Le FCB a ainsi établi un nouveau record dans le top 5 des ligues européennes. Il n’y a pas d’autre équipe d’Italie, de France. L’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne ont réussi cet exploit. À ce jour, l’équipe de Munich a partagé un record de neuf titres consécutifs avec la Juventus Turin, qui a réussi à le décrocher entre 2012 et 2020.

Record de championnat le plus long dans les meilleures ligues européennes

FC Bayern – dix titres (2012 à 2022)

Juventus Turin – neuf titres (2012 à 2020)

Olympique Lyon – sept titres (2002 à 2008)

Real Madrid – cinq titres (1961-1965 et 1986-1990)

Huddersfield Town (1924-1926), Arsenal FC (1933-1935), Liverpool FC (1982-1984), Manchester United (1999-2001 et 2007-2009)