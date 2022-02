Lavrov: la Russie veut « libérer l’Ukraine de l’oppression »

Ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrovdéclaré ce matin que Kiev prendre la voie de la « russophobie » et du « génocide », et que Russie « il ne sera pas indifférent aux demandes d’aide » de la région face aux « menaces d’agresseurs » (ANSA).

Des représentants diplomatiques russes rencontrent dans la capitale russe des responsables des deux républiques orientales autoproclamées Ukraine.

Donesk et Lougansk ont déclaré avoir l’intention d’ouvrir prochainement une ambassade à Moscou.

L’UEFA déplace la finale de la Ligue des champions à Paris

La finale de la Ligue des champions, qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg le 28 mai, aura finalement lieu à Paris, au Stade de France. La décision était directement justifiée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les chars russes sont entrés à Kiev ce matin

Comme Forces armées ukrainiennes émettre un avertissement pour les résidents Quartier d’Obolon. On a demandé aux gens de rester chez eux ou « faam cocktail molotov » pour « neutraliser les occupants ». mais du son tir d’artillerie dans la zone où bâtiments gouvernementaux.

Basé sur Ministre français des Affaires étrangèresUNE « Sécurité » fais président ukrainien risque avec ce siège de Kiev et La France « est en mesure de vous assister, si nécessaire »Interrogé sur la radio France Inter ce vendredi matin, Jean-Yves Le Drian a accusé Poutine de « semer la guerre » étant donné que les attaques en cours pourraient s’étendre à la Moldavie et à la Géorgie.

UNE La Francequi dirige l’Union européenne, a entre-temps annoncé que ministre de l’intérieur 27 se réunira à conseils d’urgence ce week-end.

C’est considéré »jour le plus difficile même par les autorités ukrainiennes. « Le plan de l’ennemi est d’avancer avec colonne de chars d’Ivankiv et de Tchernihiv à Kiev« , a déclaré un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur. Anton Gerashchenko n’a pas commenté les informations selon lesquelles les troupes russes avançaient au sol avec très peu de résistance et a garanti que les chars russes avaient été détruits « lorsqu’ils étaient touchés par un ATGM (missile guidé antichar) » .

Dans les comptes du gouvernement de Kiev, Les premières 24 heures de la guerre ont fait plus de 130 morts, principalement des civils. Le président ukrainien affirme qu’une tentative de coup d’État pour renverser le gouvernement est en cours.

Il y a des nouvelles que le siège de Kiev est presque terminé. Des colonnes militaires se trouvent à la périphérie de la capitale ukrainienne.

Volodymyr Zelensky demande un soutien international efficace sur le terrain. « Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous ? Je n’ai vu personne. Qui est prêt à donner à l’Ukraine une garantie d’adhésion à l’OTAN ? Tout le monde a peur », a-t-il déclaré dans un communiqué au pays.

UNE Ukraine confirmer la perte de contrôle de la zone d’exclusion Tchernobyl pour les troupes russes. Selon certaines informations, des travailleurs du parc d’une ancienne centrale nucléaire sont retenus en otage. L’information sur l’arrestation a été classée comme « crédible » par la Maison Blanche et immédiatement condamnée.

Un porte-parole du président des États-Unis a appelé à la libération immédiate de tous les otages.

Jen Psaki a qualifié la manœuvre de « illégale et dangereuse » car elle interférait avec les travaux de routine nécessaires pour entretenir et sécuriser les installations de déchets nucléaires.

Pour Poutine, les attaques contre des cibles civiles sont des « mesures forcées »

Lorsqu’il a annoncé l’entrée des troupes russes en Ukraine, Vladimir Poutine a assuré que son objectif n’était pas d’occuper le pays et que ses cibles n’étaient que militaires.

La réalité des premières 24 heures dément cette intention. Poutine assure qu’il est « obligé » de changer de stratégie.

« Ce qui se passe en ce moment est une action forcée. Nous n’avons pas d’autre moyen de procéder », a déclaré le président russe.

gouvernement ukrainien émis un ordre général de mobilisation militaire et a ordonné à tous les hommes âgés de 18 à 60 ans de rester en Ukraine pour défendre le pays.

Les analystes pointent des preuves de moyens militaires disproportionnés entre les deux pays. L’Ukraine contre l’une des armées les plus puissantes du monde.

L’UE condamne l’agression militaire russe et durcit les sanctions

L’Union européenne (UE) a annoncé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Il s’agit de la mesure la plus sévère jamais mise en place à Bruxelles. Réunis au Conseil de l’Europe extraordinaire, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se sont montrés unis contre le président russe Vladimir Poutine, qu’ils jugeaient téméraire et brutal.

« Vladimir Poutine a maintenant décidé d’entrer en guerre contre l’Ukraine, mais il ne gagnera pas cette guerre, car les Européens veulent la paix, l’État de droit et la démocratie. Et les Ukrainiens l’ont montré très clairement », a souligné le chancelier allemand Olaf Scholz, présent à la rencontre Bruxelles.

Quelles sont les exigences du Conseil de l’Europe contre la Russie ?

Cessation immédiate de l’action militaire

Retrait inconditionnel de toutes les troupes et du matériel militaire d’Ukraine

Plein respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine

Respecter le droit international

La fin de la campagne de désinformation et des cyberattaques

Que contient le nouveau paquet de sanctions contre la Russie ?

Un sommet extraordinaire des dirigeants européens a approuvé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, exacerbant les mesures restrictives adoptées la veille, suite à la reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk. Les sanctions comprennent :

secteur financier

secteur de l’énergie et des transports

double usure

contrôle des exportations et financement des exportations

politique des visas

liste supplémentaire d’individus russes

Le Conseil de l’Europe a condamné l’implication du Bélarus dans l’agression militaire russe et a appelé à la préparation rapide d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques qui couvrirait également le Bélarus.

déjà en pologneÉtats membres de l’Union européenne, premier réfugié ukrainien qui quittent le pays par voie terrestre, en voiture ou en train. Une train depuis la ville de Kharkiv en Ukraineà l’est du pays, près de la frontière russe, arrivé à Przemysl, en Pologne, avec plusieurs centaines de réfugiés à son bord.

Manifestations populaires contre les attaques russes

De nombreux Russes n’étaient pas d’accord avec l’invasion de l’Ukraine et sont descendus dans la rue pour protester ce jeudi soir dans plusieurs villes de Russie. Le régime de Vladimir Poutine n’autorise pas les manifestations. Environ 1800 personnes ont été arrêtées.

Dans les rues de certaines villes européennes, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander à la Russie d’arrêter la guerre. Berlin, Paris, Varsovie, Lisbonne et La Haye étaient parmi les villes qui ont soutenu l’Ukraine et ont exigé une action plus dure contre Moscou.