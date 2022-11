Lavez-vous vos draps assez souvent ? En moyenne une fois toutes les trois semaines | Santé | Nouvelles | Potins de Brno

Regardez derrière la porte de la chambre domestique. Les Tchèques achètent de plus en plus de linge de lit en ligne, et selon une récente enquête de la boutique en ligne Bed Sales, les clients utilisent le plus souvent des draps en coton classiques et les préfèrent aux variantes en polyester souvent moins chères. Quoi d’autre est typique pour une chambre à coucher tchèque?

La plupart changent leurs draps toutes les deux à trois semaines Nous passons un tiers de notre vie au lit et changer régulièrement de lit a un effet positif sur la qualité du sommeil et la santé. Selon les experts, il est idéal de changer literie une fois par semaine, au maximum une fois toutes les deux semaines. Pourtant, plus de la moitié des clients des e-boutiques interrogés déclarent changer leur literie toutes les deux à trois semaines, et un tiers de ceux interrogés une fois par mois. Le coton d’abord Les trois quarts des répondants ont clairement choisi le coton, qui a longtemps été un aliment de base dans la chambre à coucher. La microfibre occupe la deuxième place en popularité. « Feuille microfibre devient une alternative plus populaire à la literie en coton au fil des ans, principalement en raison de son prix extrêmement bas. C’est pourquoi nous l’avons mis dans l’e-shop« , confirme le propriétaire de l’e-shop Bed Sales Luc Étudiant. Le troisième matériau populaire est la flanelle, à savoir le coton peigné, particulièrement apprécié en hiver. Couverture simple et fermeture éclair au lieu de boutons 87% des personnes interrogées dans une enquête auprès des clients de la boutique en ligne Bed Sales ont déclaré préférer le drap de lit simple classique « tchèque », et moins d’un dixième préfèrent Dimension française, ou une grande couverture pour deux, très appréciée à l’étranger. 65% des répondants préfèrent les fermetures éclair plus faciles aux boutons classiques. A noter que l’enquête par questionnaire Bedding Sale eshop s’est déroulée en octobre 2022 auprès d’un échantillon de 1 200 répondants parmi les clients réguliers de l’eshop.