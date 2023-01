L’Australie espère progresser. Duke a remporté une victoire contre la Tunisie au premier tour

L’Australie a battu la Tunisie 1-0 lors de sa deuxième participation à la Coupe du monde au Qatar, ravivant ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe après sa première défaite face à la France. Le match du groupe D au stade de Vakra s’est décidé à la 23e minute par la tête brillante de Mitchell Duke.

Les Australiens n’ont gagné que la troisième fois aux championnats du monde et la première fois après sept matches. Après s’être incliné 4-1 contre la France, championne en titre, l’équipe de l’entraîneur Graham Arnold a obtenu son premier point au Qatar et affrontera le Danemark mercredi pour sa deuxième promotion du groupe.

La Tunisie n’a pas marqué lors du deuxième duel après le premier match nul et vierge avec le Nord. L’équipe d’Afrique n’a qu’un point à son compte, mais avant la phase de groupes finale avec la France, elle n’a pas perdu l’espoir d’une promotion majeure dans la bataille des éliminations. Dans le deuxième match de groupe d’aujourd’hui, la France jouera contre le Danemark aux premières heures de la matinée.

« Je suis très fier des joueurs aujourd’hui. J’ai dit aux joueurs qu’on avait gagné, mais ça ne veut rien dire. Il nous reste à gagner le dernier match du groupe. On a de belles opportunités devant nous », coach Arnold dit dans une interview télévisée.

Les deux équipes ont commencé avec un changement de composition par rapport à leur match de groupe d’ouverture. Après avoir perdu contre la France, l’Australie avait besoin de points pour garder ses espoirs de promotion et commencer à être plus active. Ils n’ont pas converti quelques avances, mais ils ont ouvert le score à la 23e minute.

Le centre cassé de Goodwin depuis la gauche a été trouvé par Duke et d’une position quelque peu difficile avec son dos au but, il a dirigé le ballon droit au second poteau. Il a marqué lors du deuxième des trois derniers matches de l’équipe nationale et l’Australie, comme la France, a marqué le premier but.

« C’est le plus grand moment de ma carrière, le meilleur sentiment. Je suis sans voix, j’ai presque pleuré », a déclaré Duke. « Mais nous devons garder les pieds sur terre, ce n’est pas encore fini », a déclaré l’attaquant de 31 ans.

La Tunisie, qui a gardé sa cage inviolée lors de neuf de ses 10 derniers duels, a semblé stupéfaite et n’a récupéré qu’avant la mi-temps. Cependant, à la 41e minute, le tir de Drádžír a été bloqué par le défenseur Souttar, et le capitaine qui avançait Msakní a raté de peu derrière le petit filet. L’Australie menait à la mi-temps pour la première fois de son 18e match de Coupe du monde.

Après avoir changé de côté, la Tunisie a ajouté et parfois poussé des adversaires, mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. En revanche, à la 71e minute, après avoir breaké dans une petite zone, Leckie a failli perdre le ballon. Juste en face, le gardien Ryan pousse le tir de Msakní au premier poteau.

Le remplaçant Khazrí, le meilleur buteur de la nomination tunisienne, a eu la dernière chance significative, mais à la 88e minute, il n’a dirigé que Ryan. L’Australie a remporté la Coupe du monde après 12 ans et n’a même pas concédé pour la première fois depuis 1974.

« Les deux équipes avaient très faim. Je ne pense pas que nous méritions de perdre, nous n’avons pas été assez efficaces », a déclaré l’entraîneur tunisien Jalil Kadri. « Mais on a encore une chance. Certes la France est très forte, mais les grosses équipes ont perdu ce championnat », a-t-il rappelé.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar – Groupe D (Vakra) :

Tunisie – Australie 0:1 (0:1)

Cibler: 23. Duc. Arbitres : Siebert – Foltyn, Siedel – Dankert (vidéo, tout en allemand). ŽK : Laidúní, Abdí, Sasí (tous tunisiens). Public : 41 823.

tunis : Dahman – Bronn (73. Kačrida), Maria, Talbí – Drádžir (46. Sasí), Schirí, Laidúní (67. Khazrí), Abdí – Slití, Msakní – Jabalí (73. Khanísí). Entraîneur : Cadre.

Australie: Ryan – Karacic (75. Degenek), Souttar, Rowles, Behich – Leckie (85. Baccus), Irvine, Mooy, Goodwin (85. Mabil) – Duke (64. Hrustic), McGree (64. Maclaren). Entraîneur : Arnold.