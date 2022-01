L’attaque d’Alain Prost contre Alpine après avoir perdu son poste de conseiller

Alain Prost ne fait plus partie d’Alpine. L’écurie de Formule 1 a décidé de ne pas renouveler son contrat. Un fait que le très critique Prost de son ancienne équipe n’a pas apprécié.

Sur son réseau social, il a dénoncé le « manque de respect » de l’équipe de France à son égard. « Je suis très déçu », a-t-il précisé.

« Je suis très déçu de la façon dont cette nouvelle a été annoncée ! Nous sommes parvenus à un accord pour l’annoncer ensemble ! Aucun respect, je suis désolé », a-t-il expliqué.

De plus, il a démontré qu’Alpine lui avait fait une offre d’extension : « J’ai refusé l’offre qui m’était faite à Abu Dhabi pour la saison 2022 » pour des affaires personnelles et il avait raison ! Les équipes d’Enstone et de Viry vont me manquer. »

D’ailleurs, dans ‘L’Equipe’, il a montré au PDG, Laurent Rossi: « Au cours de la saison 2021, je ne serai plus impliqué dans la prise de décision et à de nombreuses reprises, je ne suis pas d’accord, mais je dois tenir ma promesse officielle. »

« Quand le patron de l’équipe ne vous salue même pas lorsque vous arrivez sur la piste, il n’y a pas de quoi s’amuser.. Laurent Rossi veut être seul, il ne veut être contaminé par personne. Lui-même m’a dit qu’il n’avait pas besoin d’un conseiller », a-t-il déclaré.