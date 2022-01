L’Association de Kick Boxing se prépare aux élections d’État – Diario de Querétaro

L’Association Kick Boxing de notre entité, informe que la Sélective de la discipline est en préparation, qui est prévue pour le 6 février, en plus la participation de plus de 150 représentants de tout l’état est envisagée, dans ce qui sera un événement de qualité .

Francia Bonilla, présidente de l’association sportive de notre entité, a annoncé que l’événement aura lieu dans le gymnase multifonctionnel du Racket Center, situé dans le parc Querétaro 2000, il est donc prévu de faire participer plus d’une centaine d’athlètes de l’entité à cet événement .

Les inscriptions commencent cette semaine, afin que toutes les personnes intéressées à participer à ces élections d’État puissent demander plus d’informations par divers moyens, tels que la page Facebook @wakoqueretaro, ou par courrier électronique à wakoqueretaro@gmail.com ou si vous préférez, appelez le 441 102 1760, au pour inscrivez-vous à ce concours dans lequel il y aura différentes catégories.

A cette occasion, les organisateurs de la sélection profitent de l’occasion pour les remercier pour tout le soutien que leur a apporté Edward Sánchez del Río, directeur général de l’Institut du sport et des loisirs de l’État de Querétaro (INDEREQ), et le domaine de Culture. Physique et Qualité pour le Sport, qui sont aussi très au fait de tous les détails et de ce dont ils ont besoin pour organiser un grand événement sportif.