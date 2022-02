Les tensions dans la zone de conflit du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, continuent de s’intensifier massivement. En autoproclamé Le chef de la République populaire séparatiste de Donetsk, Denis Pushilin, appelle tout le monde à lutter contre les forces gouvernementales ukrainiennes. L’Ukraine a souligné à plusieurs reprises qu’elle ne prévoyait pas d’attaques contre les séparatistes pro-russes. Pouchiline, à son tour, a parlé de bombardements massifs de la part des Ukrainiens. Ces informations ne peuvent pas être vérifiées. À Donetsk, deux écoles, un hôpital et une sous-station ont été touchés, ont indiqué les autorités.

Depuis les zones contrôlées par les séparatistes pro-Moscou, les femmes et les enfants en particulier sont amenés en Russie par bus et trains. Des dizaines de milliers de personnes sont venues dans des abris d’urgence dans différentes parties de la Russie. Les hommes doivent rester. « J’appelle la population masculine, tous ceux qui peuvent détenir une arme, à se présenter au Kodim et à se lever pour protéger leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, leurs mères et pour notre patrie », a déclaré Puschilin.

Observateur de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSZE) ont récemment signalé des milliers de violations des cessez-le-feu convenus. L’Ukraine a souligné que le feu serait riposté mais n’a pas été attaqué. Cela ne peut pas être vérifié. Officiellement, l’Ukraine s’est écartée des accords supplémentaires avec le cessez-le-feu actuel depuis l’automne. « Nous n’avons pas d’interdiction de feu. Chaque commandant prend ses propres décisions sur place », a déclaré le commandant des forces gouvernementales, Olexander Pavlyuk, en octobre.

Pendant ce temps, le FSB, le service de renseignement intérieur chargé de la protection des frontières de la Russie, a déclaré qu’un de ses postes dans la région de Rostov avait été abattu et détruit. Image montrée. Les autorités russes ont déjà signalé de telles attaques du côté ukrainien. Cela ne peut pas être vérifié. Le comité d’enquête à Moscou a annoncé l’enquête. Moscou peut également utiliser l’attaque présumée contre la Russie par la partie ukrainienne comme prétexte pour une invasion d’un pays voisin.