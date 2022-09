L’armée russe n’a apparemment aucune communication secrète. Il a signalé la position à l’Ukraine

Écoutez également l’article en version audio.

Certains experts californiens l’avaient étudié attentivement avant même l’invasion russe de l’Ukraine tir prise par un satellite commercial près de la ville russe de Belgrod. Ils pensaient avoir vu des signes clairs d’un mouvement militaire imminent sur les photos. « Il y a des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, tout ce dont vous avez besoin. » il se souvient Jeffrey Lewis. Et tous les véhicules se sont alignés comme s’ils étaient prêts à partir vers le sud.

Photo : Middlebury Institute of International Studies à Monterey Les images du 22 février 2022 ont été analysées par l’équipe de Jeffrey Lewis.

« Nous avons pensé, ici, on dirait que quelqu’un va envahir l’Ukraine », a poursuivi Lewis. Alors ils ont fait ce que n’importe qui dans le monde pouvait faire. Ils ont entré la position dans Google Maps pour voir à quelle distance ils se trouvaient de la frontière ukrainienne. Et sur la carte, ils ont accidentellement trouvé (et publié) l’un des premiers documents de l’invasion russe de l’Ukraine. Embouteillage à trois heures du matin heure locale.

Photo : Twitter : ArmsControlWonk L’embouteillage sur la carte est exactement le même que celui où se trouvait auparavant le convoi militaire russe, se dirigeant vers le sud en direction de Kharkiv, en Ukraine.

Google obtient des informations sur les conditions routières en analysant en permanence les emplacements des personnes à l’aide de Google Maps ou de la navigation Waze. Par conséquent, la « congestion » indiquée signifie qu’un grand nombre de personnes avec leurs téléphones portables roulent lentement le long de l’itinéraire indiqué. « Mais cela ne signifie pas que les soldats portent des téléphones », a ajouté Lewis. Il a émis l’hypothèse que l’équipement militaire pourrait avoir causé des embouteillages dans les voitures civiles, qui ont dû ralentir à cause d’eux.

Une heure plus tôt, la même colonne sur Google Maps remarqué et Jiří Bulan, expert en sécurité et numérisation. Mais il pense que les données de localisation pourraient en fait provenir des téléphones portables des soldats russes. Il attire l’attention sur le fait qu’il existe de nombreuses preuves que les Russes d’Ukraine passent des appels sur des téléphones portables ordinaires. Malgré les risques évidents, cela leur est arrivé.

Les envahisseurs russes ont appelé la maison et le patron

Par exemple, diffuser sur les réseaux sociaux enregistrement d’appel Colonisateur russe avec sa femme Tána. Il a avoué ses crimes de guerre – son unité aurait détenu, déshabillé puis tué trois civils afin qu’ils ne révèlent pas leur emplacement – et a promis de ramener à la maison un mixeur, une télévision et un manteau de fourrure. Certains de ces appels publier et le compte rendu officiel du gouvernement ukrainien : « Il s’agit d’une véritable écoute électronique : un soldat russe en Ukraine a appelé ses proches en Russie pour leur dire comment il allait jusqu’à présent. Y compris pillages et crimes de guerre.

Il s’agit d’un véritable appel sur écoute : les soldats russes en Ukraine appellent leurs proches en Russie pour leur faire savoir comment les choses se passent jusqu’à présent. Pillages et crimes de guerre inclus. Partagez s’il vous plait! Le monde devrait connaître la vérité sur ce qu’ils font à nos maisons et à nos gens. pic.twitter.com/5yBRYjEoN1 — Ukraine / аїна (@Ukraine) 9 mars 2022

L’écoute électronique est techniquement facile à faire. Les appels vers des numéros russes doivent d’abord passer par un opérateur ukrainien qui peut les enregistrer. En temps de paix, l’enregistrement des appels est contrôlé loi sur les écoutes téléphoniques et doit être ordonné par le tribunal. En temps de guerre, bien sûr, c’est différent, et on peut supposer que tout ce qui est suspect de quelque manière que ce soit est enregistré.

Mais pourquoi les occupants russes ont-ils utilisé des téléphones portables ordinaires sur le territoire ukrainien ? Cela peut être en partie le fait de soldats individuels qui, malgré les interdictions d’utiliser des téléphones portables, achètent ou volent des téléphones portables quelque part, puis appellent chez eux à partir de là.

Selon certains énigmes mais une autre raison est que les unités militaires russes actuelles n’ont pas de meilleures communications qui fonctionnent réellement. Ils doivent compter sur le réseau GSM régulier. Ce qui explique également pourquoi la plupart des connexions cellulaires fonctionnent toujours en Ukraine et n’ont pas été désactivées par les forces russes : « Je ne peux pas commenter leurs intentions ». il dit Shane Huntley, analyste en sécurité chez Google. « Mais une possibilité est qu’ils croient que s’ils ferment le réseau de télécommunications, cela nuira également à leur propre entreprise. »

Lors d’un appel téléphonique, un officier du FSB a signalé à son patron en Russie qu’ils avaient perdu toutes les formes de communication sécurisées. Il a donc appelé via la carte SIM locale. Il est donc possible d’intercepter la communication. Christo Grozev, Bellingcat

Le plus célèbre est peut-être l’un des cas d’appels téléphoniques sur écoute. Dans ce document, un agent du Service de renseignement de l’État russe (FSB) informe ses supérieurs en Russie que le général russe Vitaly Gerazimov a été tué près de Kharkiv le 8 mars. Nous avons appris de appel sur écoute. Et pourquoi en discutent-ils même au téléphone ? « Lors d’un appel téléphonique, un officier du FSB affecté à la 41e armée de l’armée a signalé à son patron à Tula (une ville russe au sud de Moscou, note de la rédaction) qu’ils avaient perdu toutes les formes de communication sécurisées. Il a donc appelé via une carte SIM locale », a déclaré Christo Grozev de l’organisation d’enquête Bellingcat. « C’est pourquoi il était possible d’intercepter les communications. »

« L’officier du FSB a demandé au patron s’il pouvait utiliser le système Era », Continuez Grozev. Il s’agit d’un téléphone portable sécurisé de fabrication russe, spécialement conçu pour les écoutes téléphoniques. « Le patron a répondu qu’Era était brisée. » Grozev suppose que cela pourrait également être dû au fait que l’armée russe a endommagé plusieurs tours de télécommunications et que le système Era nécessite des tours 4G pour fonctionner. Le résultat, cependant, est que l’armée russe communique des faits hautement sensibles d’une manière plus facile à écouter.

Émetteur non crypté pour chaque réservoir

Encore plus surprenant pour de nombreux analystes, la découverte que même les unités militaires russes déployées en action ne communiquent pas entre elles via des canaux cryptés. Selon les informations officielles, depuis 2017, la Russie aurait dû être équipée de radios Azart et Akveduk à la pointe de la technologie, qui permettent une communication cryptée et sans fil sans écoute clandestine.

Cependant, dans la pratique, les militaires ne sont pas du tout équipés de ces dispositifs, ou ils ne permettent pas le cryptage pour diverses raisons. Les fans de radio aussi réussi à écouter Communications de l’armée russe, y compris les instructions pendant le combat, les conversations de routine normales, les obscénités ou les pertes signalées.

« Les bons radioamateurs installent leur radio pour pouvoir capter les bandes civiles qui ne sont pas autorisées », décris Patrick Zandl, chroniqueur qui écrit sur les communications mobiles depuis les années 90. « La radio amateur peut donc écouter et est souvent diffusée sur des fréquences analogiques non cryptées.

« Bien sûr, les unités de combat d’élite ont des radios numériques là où ce n’est pas une menace », a estimé Zandl. « Mais ils ne parleront pas aux unités qui utilisent des systèmes analogiques. C’est aussi la raison pour laquelle les Russes ont évité de détruire les émetteurs des stations mobiles lors de l’invasion : parfois ils ont été obligés de les utiliser et de s’appeler via des téléphones portables, pour cela ils braquent les magasins avec des cartes prépayées », spécule-t-il.

« Les méthodes de communication modernes nécessitent des puces numériques puissantes pour le cryptage. Il y a essentiellement deux entreprises en Russie qui ont pu faire quelque chose qui était courant en Occident il y a dix ans », a déclaré Pavel Kovář du Département de radio-électronique de l’Institut technique tchèque. Faculté de génie électrique de l’université basée sur des sources accessibles au général. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle les communications cryptées – couramment utilisées dans les unités de l’OTAN – sont encore largement inaccessibles aux unités russes.

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle la Russie n’a pas montré tout ce qu’elle semble avoir dans son arsenal de cyberattaques en Ukraine. S’ils neutralisent l’infrastructure des télécommunications, ils endommageront également leurs propres capacités de communication.

Paradoxalement, pour de nombreuses unités russes, le plus fiable est de se procurer une carte SIM ukrainienne et de passer des appels en itinérance. Et soit dit en passant, ils ont fourni à l’Ukraine non seulement des informations sur leur emplacement, mais également des preuves pour une analyse plus approfondie des actes de guerre et des crimes.