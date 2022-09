L’armée russe est à court d’effectifs, mais de nouveaux ne viennent pas

Six mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, l’avancée des troupes russes s’est pratiquement arrêtée. L’Ukraine a lancé une contre-offensive dans le sud du pays et tente de s’emparer de Kherson occupée. Selon les experts, les troupes russes manquent de force et de motivation. La possibilité d’une mobilisation générale est sur la table, mais elle pourrait signifier la fin de la politique pour le président Vladimir Poutine.

Il y a deux semaines, Poutine a approuvé un décret autorisant l’expansion des forces armées de 137 000 hommes. Mais de tels chiffres sont irréalistes. « La Russie a peu d’options pour obtenir autant de troupes rapidement », a-t-il déclaré à la station française France 24 Jeff Hawn, expert militaire russe au centre de recherche américain New Lines Institute.

L’armée russe cherche maintenant partout et essaie de recruter de nouveaux volontaires, même par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou de chemins de fer. Pour exécuter les commandes de Moscou, par exemple, le chemin de fer russe veut convaincre ses 10 000 employés de se battre en Ukraine, indique l’état-major ukrainien.

Selon le serveur Kiev indépendante ils ont reçu un contrat de six mois et un gage de 5 100 dollars par mois (changé en 125 500 couronnes). Le journal britannique The Times a ajouté que les jeunes hommes de Nizhny Novgorod se voient offrir une prime unique et plus du double du salaire mensuel moyen s’ils s’engagent pendant six mois.

à St. A Saint-Pétersbourg et à Moscou, les autorités leur offriront quatre fois le salaire mensuel moyen. Reste à savoir si l’État sera en mesure de les payer.

La Russie n’a toujours pas officiellement déclaré la guerre à l’Ukraine, elle a donc dû compter sur son armée régulière de 280 000 hommes et femmes, dont environ 180 000 ont été envoyés en Ukraine. Selon les estimations d’informateurs britanniques, qui ont également été confirmées par les autorités américaines, environ 20 000 d’entre eux sont morts dans les combats. Mais cela signifie que si les blessures graves sont également incluses, la perte réelle pourrait atteindre 80 000, résume l’analyse du journal The Times.

Certains soldats refusent les ordres

De plus, le ministère britannique de la Défense a rapporté ce week-end que les troupes russes étaient épuisées et que les soldats avaient cessé d’obéir aux ordres. Non seulement ils se battent en première ligne, mais nombre d’entre eux ne sont même pas correctement payés, selon la plainte. Selon les autorités britanniques, les soldats manquent également d’uniformes, d’armes ou de nourriture de qualité.

Dans le même temps, le Kremlin aura besoin de plus de troupes cette fois. Les troupes russes avancent plus lentement et prudemment qu’il y a quelques mois. Un certain nombre de soldats ont dû quitter le Donbass pour se rapprocher de Kherson, désormais attaquée par l’Ukraine et tentant de chasser une vingtaine de milliers de Russes du Dniepr. Ils essaient de défendre une ligne de front de 2 400 kilomètres.

Fin août, le Kremlin envoie au front un tout nouveau 3e corps d’armée. Mais il a souligné la question de l’armée. Les réserves n’ont eu que quelques semaines d’entraînement et, au lieu des 18 000 d’origine, elles n’ont réussi à persuader et à motiver qu’environ 15 000 personnes, malgré les avantages et les récompenses financières promis.

Déjà en avril, l’analyste militaire américain Michael Kofman Etatque la Russie mène une « grande guerre conventionnelle par la force pacifique ». Les rangs de l’armée russe sont majoritairement composés de jeunes des zones marginales du pays, dont l’enrôlement est l’une des rares options pour échapper à la pauvreté.

« Dans cette guerre, les volontaires se battent essentiellement pour le Kremlin, des gens de quartiers et de villes très pauvres qui ne sont pas de souche russe. Ils ne venaient pas de Moscou ou de St. Saint-Pétersbourg, mais du Daghestan et d’Oudmourtie », explique l’expert russe Mark Galeotti. dans une interview au quotidien Aktuálně.cz.

Pas de mobilisation

Selon l’US Institute of War Studies (ISW), la Russie tente d’éviter la mobilisation. Selon les experts interrogés, cela pourrait être la décision finale de Poutine. « Même avec tout le soutien, la Russie considère cela comme une guerre en Ukraine, juste une question d’armée. Mais si cela attire l’attention de tout le monde, la réaction sera négative, dédaigneuse », Grigorij Golosov, professeur de sciences politiques comparées à l’Université européenne de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, a déclaré à Aktuálně.cz.

« Vous savez, lorsqu’on demande à quelqu’un en Russie s’il soutient une action militaire en Ukraine, il répond généralement : oui, je suis d’accord. . guerre, alors honnêtement, je répondrai non », a ajouté Golosov.

Selon Galeotti, Poutine est conscient de ce problème. Il ne voulait pas que les soldats morts en grand nombre tombent sur des Russes de souche vivant à Moscou ou dans d’autres grandes villes. « Si la mobilisation avait commencé, les souffrances de la guerre se seraient propagées plus uniformément à travers la Russie, tout comme les troubles », a déclaré le chercheur.

De plus, pour que Poutine déclare la mobilisation, il doit admettre que c’est la guerre et cesser d’appeler l’invasion de l’Ukraine une « opération militaire spéciale ». Galeotti et Golosov ont convenu que Poutine pourrait franchir cette étape s’il n’avait pas le choix. La guerre en Ukraine est déjà si sanglante que le président russe ne peut plus se permettre de la perdre maintenant.

