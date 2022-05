L’Argentin est toujours au GKS Katowice

Dans la formation de GKS Katowice pour la saison PlusLiga 2022/2023, nous verrons l’hôte Gonzalo Quiroga prolonger son contrat avec le club.

L’Argentin de 29 ans est revenu dans la composition du GKS Katowice après une pause de deux ans et a passé des saisons à Chemik Bydgoszcz et au Cambrai VB français. Quiroga lors du match inaugural de la saison 2021/2022, PlusLiga a confirmé qu’il serait le pilier de l’équipe sous sa direction. Grzegorz Słaby.

En 28 matchs cette saison, l’ailier étranger a marqué 292 points (10,43 points par set) et dans les statistiques de la ligue, il a enregistré 21,37%. acceptation parfaite et 41,45 pour cent. attaque parfaite. 6 février Gonzalo Quiroga a remporté le prix du meilleur joueur lors du match contre Cuprum Lubin, remporté par GKS 3: 2.

Gonzalo Quiroga la saison dernière, il a été impressionné non seulement par sa technique et ses talents de combattant sur le terrain, mais aussi par sa disposition au service. Son exploit dans cet élément est de 37 as, le plus grand nombre de joueurs du GKS Katowice cette saison. La qualité de cette saison pour Quirogi est attestée par le fait que lors de la dernière campagne de championnat, l’hôte a égalé à deux reprises son record personnel de points dans les matches de PlusLiga (19) et a amélioré ce record à deux reprises lors de rencontres avec Jastrzębski Węgiel et Trefl Gdańsk.

– Gonzalo a été le dernier joueur à nous rejoindre avant la saison 2021/2022. Nous connaissons très bien les cotes, mais nous ne savons pas exactement quel sera son état de santé et sportif après avoir passé la saison en France. La réalité a dépassé nos attentes, car en peu de temps « Gonchi » est devenu une figure clé de l’équipe et a livré le même niveau très élevé tout au long de l’année. Par conséquent, nous ne doutons pas que nous devrions étendre notre coopération – a déclaré le directeur de GKS Katowice Jakub Bochenek.

Rappelons que GKS Katowice avait précédemment annoncé une prolongation de contrat avec le capitaine de l’équipe Jakub Jaroszoaussi milieu de terrain Michel Ma’amilieu Avec Piotr Hainattaquant Damian Domagała et hébergeur Thomas Rousseau.

