L’arbitre polonais Marciniak n’a pas été déconcerté par les critiques sur sa performance en finale de la Coupe du monde. Il a envoyé un message clair à la France

Comme le souligne le journal français L’Équipe, avant le troisième but de l’Argentine en prolongation marqué par Lionel Messi, ses coéquipiers sont entrés dans l’aire de jeu avant même qu’un ballon n’apparaisse à plein volume derrière la ligne de but.

Cependant, Szymon Marciniak n’aimait pas ses propres critiques et a montré une vidéo sur son téléphone portable lors de la conférence de presse, alors qu’au lieu de cela, sept remplaçants français étaient sur le terrain lors de l’un des buts de Mbappé. « La France n’a pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir que lorsque Mbappé a marqué, il y avait sept remplaçants sur le terrain », a déclaré l’arbitre polonais, qui n’a bien sûr pas pris la critique au sérieux. « Cela n’a pas du tout affecté le jeu. C’était juste pour trouver des excuses, ça ne m’a pas du tout dérangé », a-t-il ajouté.

Il a révélé plus tard que les footballeurs français eux-mêmes le respectaient après le match et que les critiques à son encontre étaient quelque peu alimentées par les journaux français. « Ils m’ont remercié après le match et étaient satisfaits de notre performance. J’ai parlé un moment avec Hugo Lloris et Olivier Giroud. Kylian Mbappé est également venu me prendre dans ses bras. Il était très déçu de la défaite, ce qui, je pense, est une réaction humaine normale. . . Je l’ai aussi serré dans mes bras et j’ai essayé de lui remonter le moral un peu », l’homme qui était en charge de l’un des derbies « S » de Prague la saison dernière a donné un aperçu des coulisses de la finale de football.