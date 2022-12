L’année dernière, plus de 500 crimes de haine contre des chrétiens ont été signalés en Europe

Selon une nouvelle analyse de Observatoire de l’intolérance et de la discrimination à l’égard des chrétiens en Europe (OIDAC) a enregistré plus de 500 crimes de haine contre des chrétiens en Europe l’année dernière.

Le rapport indique que les crimes les plus fréquemment enregistrés comprennent les graffitis offensants sur les murs des églises et le vol.

Le document indique également qu’au moins quatre chrétiens ont été tués et quatorze agressions physiques – dont une en Angleterre. informer le portail Premier.

EN RELATION – Les évangéliques bulgares ont gagné devant les tribunaux européens pour avoir violé le droit à la liberté de religion

Plus précisément, il s’agissait du cas d’un pasteur de Westbury-on-Trym qui dit avoir été agressé en août par quatre hommes avec qui il louait son église.

Il y a un total de 519 cas, mais l’organisation estime que le nombre est en fait plus élevé, mais certains « manquent à la couverture médiatique ».

Les crimes de haine contre les chrétiens sont les plus répandus en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni.

Le rapport indiquait que les chrétiens de diverses confessions étaient « sujets à des stéréotypes négatifs et à l’insensibilité des médias et des groupes politiques », et citait également les tendances à « l’autocensure » des chrétiens comme « une réponse à l’intolérance perçue de leur foi ».

« Les organisations dirigées par des chrétiens ont été bannies des plateformes de médias sociaux pour avoir exprimé des opinions différentes, tandis que les insultes et les discours violents contre les chrétiens étaient autorisés sur les mêmes plateformes », indique le rapport.

Le documentaire examine également la question des « zones tampons » autour des cliniques d’avortement en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. « Ce fait criminalise des activités telles que la prière, la prise de parole en public et d’autres formes d’activisme pacifique », a déclaré l’OIDAC.

La directrice exécutive d’OIDAC Europe, Madeleine Enzlberger, a déclaré : « Notre travail vise à fournir des informations complètes, nous documentons donc les manifestations d’intolérance sociale et les lois problématiques au niveau national ou international. Les divisions entre chrétiens et groupes laïcs sont souvent entretenues et approfondies par les médias et la politique », informe le portail Premier.

« La tolérance et le respect doivent être appliqués de manière égale à tous les groupes sociaux, c’est pourquoi nous soulignons l’importance de la liberté de religion non seulement pour les chrétiens du monde entier, mais aussi pour les non-croyants », a-t-il ajouté.

As-tu aimé cet article? Soutenir la fonction de journal

Pour créer du contenu que vous lisez gratuitement, nous comptons sur les dons de nos généreux lecteurs comme vous.

Aidez-nous à poursuivre cette mission et participez-y avec nous.

-rouge- Date : 29 décembre 2022 Photo : Wikimedia Commons – Illustration