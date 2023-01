L’année 2023 a commencé avec des températures record à travers la République tchèque, la Pologne connaissant des nuits presque tropicales

À Javorník dans la région d’Olomouc, les météorologues ont mesuré 19,6 degrés Celsius le premier jour de janvier, la température la plus élevée en janvier en République tchèque jusqu’à présent. Le nouveau maximum a dépassé le précédent record de 18,8 degrés de Vaňovo à Ústí nad Labem le 29 janvier 2002. Ils ont également parlé des températures tropicales en Pologne. Cependant, Sněžka a de nouveau été frappé par un typhon. Le refroidissement aurait dû arriver lundi.

Environ 80% des 162 stations tchèques avec au moins trente ans de séquences de mesures ont établi des records pour la nouvelle année. C’est ce qu’a déclaré Štefan Handžák de l’Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ). A partir de lundi, selon les prévisions, le refroidissement viendra.

Le record de température de Javorník est inhabituel à partir d’environ 04h00 du matin. À cette station, la température du Nouvel An précédent était au maximum de 12,2 degrés Celsius par rapport à l’année dernière. La valeur actuelle de Javorník est également la température la plus élevée du Nouvel An en République tchèque.

Hormis le vent de Jeseníky, il fait également très chaud dans le sud de la Bohême en début d’année. À České Budějovice – Rožnov, le thermomètre indique 19,4 degrés Celsius, à Třebon 18,9 degrés. Le temps en République tchèque est affecté par de l’air très chaud à très chaud provenant du nord-ouest de l’Afrique, a déclaré ČHMÚ le soir du Nouvel An, lorsque des records de température ont également été établis dans la plupart des stations de mesure à long terme.

Le tour de cette année a été des températures record dans de nombreux endroits, similaires à l’année dernière. Tout comme au réveillon du Nouvel An, aujourd’hui, le thermomètre indiquait plus de 18 degrés Celsius, par exemple à Neumětely à Berounsk, il s’est arrêté à 18,7 degrés.

Le réveillon du Nouvel An a une nouvelle température la plus élevée pour aujourd’hui en République tchèque après samedi. Il faisait 18,2 degrés Celsius à Dobřichovice près de Prague et à Komořany à Prague. Après le dernier jour de l’année dernière, 28 stations de mesure à long terme, dont Klementin à Prague, ont établi de nouveaux records pour tout le mois de décembre.

Au début de la nouvelle semaine, selon les prévisions du CHMÚ, il fera froid, la température quotidienne la plus élevée ne devrait pas dépasser 12 degrés Celsius le lundi et dix degrés le mardi. Mais il ne fera plus froid même la nuit.

Vents forts à Sněžka

Mais Sněžka a été frappé par un ouragan. Selon les données de la station de mesure de Poštovna Anežka sur le pic de Sněžka, la vitesse du vent a atteint 149 kilomètres par heure deux heures après minuit le soir du Nouvel An. Samedi soir, la vitesse du vent à Sněžka a atteint 139 kilomètres par heure. La limite des ouragans est de 117,7 kilomètres par heure.

C’était le 1er janvier 2023 et la température était très élevée. Le précédent record du 1er janvier provenait des trois quarts des stations mesurant au moins 30 ans depuis 2022. Dans plus de la moitié de ces 162 stations, le record de température est désormais dépassé.

Carte : Température actuelle à 05h00 pic.twitter.com/G45VTSKqGL — Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) 1er janvier 2023

Dans l’après-midi, les vents sur la plus haute montagne tchèque se sont affaiblis à des rafales de plus de 100 kilomètres à l’heure. En raison de vents violents, le sommet du téléphérique de Peca pod Sněžkou à Sněžkou n’a pas pu démarrer.

Le sommet du téléphérique a également été hors service ces derniers jours en raison de vents violents. Le téléphérique de Sněžka peut voyager jusqu’à des vitesses de vent de 60 kilomètres par heure, a déclaré l’opérateur du téléphérique sur le site Internet. Le vent n’a pas limité le fonctionnement des autres téléphériques dans les Monts des Géants.

Le 1er janvier 2023, un lecteur d’Aktuálně.cz a pris une photo de fleurs de viorne, qui ne fleurissent normalement qu’en mars, à Jesenice, en Bohême centrale. | Photo : Hana Shanělova

Le 1er janvier, la température de Sněžka était d’environ trois degrés au-dessus de zéro. Mais la température est d’environ moins cinq degrés. Ces derniers jours, les montagnes de Krkonoše ont été frappées par de fortes chutes de neige et la couverture de neige sur les crêtes est inégale par endroits. Selon le service de montagne, le matin, il y avait quatre degrés au-dessus de zéro et une dizaine de centimètres de neige sur la crête de Luční bouda à une altitude de 1415 mètres. Ces derniers jours, la couverture de neige sur Luční bouda a été d’environ 25 centimètres. Le premier stade de glissement de terrain le plus bas sur une échelle de cinq points s’applique toujours.

Il fait aussi chaud dans d’autres parties de l’Europe

Dans le sud de la Pologne, le matin du 1er janvier, ils mesurent des températures qui correspondent à l’été, et non au début janvier. Il faisait 18,7 degrés Celsius à Glucholaze près de la frontière avec la République tchèque. La première nuit de la nouvelle année a également été exceptionnellement chaude dans l’ouest de la Pologne, à Slubice à la frontière avec l’Allemagne et en Basse-Silésie Lehnice (Legnice), elle mesurait 16,9 degrés Celsius après 04h00 CET.

« C’était une nuit chaude record. La température moyenne du dernier jour était de 14 degrés Celsius », a déclaré l’Institut polonais d’hydrométéorologie (IMGW) sur Twitter, ajoutant que la valeur était plus conforme à mai ou septembre.

Un autre record a été établi juste avant midi à l’aéroport Okencie de Varsovie, où le mercure sur un thermomètre est monté à 18,9 degrés. « Il s’agit d’un nouveau record de température maximale en Pologne pour janvier et d’un record de température élevée pour la période hivernale à Varsovie », a déclaré IMGW. Il a ajouté que les températures pourraient encore augmenter.

Le portail huffingtonpost.fr a cité le météorologue français François Jobard, qui a écrit sur Twitter que « le jour de l’An, une énorme anomalie de température de dix à 20 degrés est apparue sur la majeure partie de l’Europe, du nord de la France à la Russie ».

Le record de janvier tomberait également dans les premières heures de l’année au Danemark ou aux Pays-Bas. Dans le village d’Abed, sur l’île méridionale de Lolland, la température a atteint 12,6 degrés Celsius, la plus élevée depuis 2005. Dans le village de De Bilt, près d’Utrecht aux Pays-Bas, elle a atteint 15,6 degrés Celsius, soit 0,5 degré de plus qu’avant. Dossier de janvier.