L’année 2022 apporte la guerre et de fortes hausses de prix. Qu’est-ce qui nous attend en 2023 ?

Tout d’abord, il faut dire qu’il ne faut pas avoir de grands espoirs d’être rentables. Mais cela ne veut pas dire que tout ira mal. Sur le plan économique, l’économie nationale devrait ralentir l’année prochaine. Par exemple, les estimations du ministère des Finances et de la Banque nationale tchèque (ČNB) indiquent que l’économie nationale affichera une baisse du produit intérieur brut (PIB) tout au long de 2023, tandis que les analystes prévoient une croissance modérée pouvant atteindre 1 %. .

L’inflation élevée diminuera progressivement, mais restera toujours au-dessus de l’objectif de 2 % de CNB. Aussi à cause de cela, selon les analystes, la CNB n’aurait pas dû reprendre les baisses de taux dans le pays avant le milieu de l’année. Et ce qui n’est peut-être pas du tout une bonne nouvelle pour les gens, le chômage devrait augmenter. Mais seulement un peu.

L’inflation est un facteur clé qui a considérablement affecté non seulement la vie en République tchèque ces derniers mois. Il est inutile d’analyser les causes et les raisons de son apparition maintenant, il est plus intéressant de voir de nouveaux développements. Il a posté sur son site CNB transcription d’une interview de DVTV avec la sous-gouverneure de la banque centrale, Eva Zamrazilová, indiquant que l’augmentation générale des prix dans le pays pourrait n’atteindre des valeurs à un chiffre que d’ici la fin de l’année prochaine.

Eva Zamrazilová dit que l’on sait peu de choses sur les prix de l’énergie. « Si (toutefois) tout se passe comme nous le supposons, l’inflation au cours des trois prochains mois devrait encore se situer autour de quinze pour cent. Ensuite, il devrait revenir à des valeurs à un chiffre au cours du deuxième au troisième trimestre, par ex. faisons-le dans six mois », a déclaré le vice-gouverneur de la CNB pour DVTV.

Les opinions des analystes en investissement témoignent du fait que des nouvelles apparemment défavorables concernant la flambée de l’inflation, les conflits de guerre et d’autres problèmes ne sont peut-être pas si mauvaises après tout. Et la plupart des habitants ne voient pas la situation si grave. Il y aura de nombreuses opportunités intéressantes. Cependant, cela ne signifie pas que le ciel économique et d’investissement au-dessus du monde est complètement sans nuages. Bien sûr, il y a des risques. Parmi les principaux, selon certains analystes, figurent par exemple la baisse des bénéfices des entreprises ou le maintien de l’endettement du pays.

Les médias ont publié le titre approprié : « 2023 sera un défi pour l’économie tchèque, mais pas tragique ». Et peut-être que la courbe d’augmentation du chômage mentionnée ne serait pas tragique non plus. Bien que certaines estimations prévoient une augmentation allant jusqu’à 4 %, même si selon les données disponibles de l’Office tchèque des statistiques, elle était de 3,5 % en octobre, le ministère des Finances, par exemple, s’attend à une augmentation du nombre de personnes. sans travail « seulement » au niveau de 3,1 pour cent.

La société française de gestion d’actifs Amundi dans ses perspectives d’investissement mondiales pour 2023 indique, entre autres, que, pour faire simple, le risque d’un développement économique mondial meilleur que cette année pourrait être la viabilité de la dette. « Les banques centrales poursuivront leur politique du « tout ce qu’il faut » pour éviter les crises auxquelles nous avons été confrontés dans les années 1970.

Ils continueront à resserrer leurs politiques, mais au plus tard en 2022. Il pourrait facilement arriver que non seulement l’économie tchèque puisse toucher le fond proverbial. La bonne nouvelle est peut-être qu’il devrait y avoir un rebond à la hausse. Ce que cela signifie concrètement pour l’entreprise est probablement clair pour tout le monde : un nouveau ralentissement de la croissance des ventes et une pression croissante sur les marges de l’entreprise.

Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer qu’au seuil de la nouvelle année, non seulement les banques centrales, mais aussi les politiciens, les gouvernements ou même les pays ne commettent pas d’erreurs fatales le premier ou le deuxième jour de 2023 et que les choses géopolitiques commencent enfin à bouger. bonne direction. Alors faisons tous bien.