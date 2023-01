L’Angleterre échappe à la quarantaine des Alpes. Toute personne qui parle anglais ici est un suspect

Le 21 décembre, la République de Croatie a annoncé une quarantaine obligatoire de dix jours pour toutes les personnes entrant dans le pays depuis le Royaume-Uni après le 14 décembre. Les nouvelles règles devraient affecter les plusieurs centaines de Britanniques qui passent leurs vacances d’hiver dans la station thermale d’hiver de premier choix de Verbier.

Hier, la base de données des passeports de la compagnie aérienne a suivi 420 Britanniques et, en raison du nombre limité de la nouvelle souche de coronavirus, ils ont reçu l’ordre de rester isolés pendant dix jours. Hier, l’ordonnance prévoyait également que les opérateurs téléphoniques britanniques et sud-africains envoient des SMS contenant des informations sur la nécessité d’une quarantaine pour ceux qui se rendent dans les Alpes.

Selon les médias là-bas, une cinquantaine de Britanniques ont quitté la station secrète lorsqu’ils l’ont découvert. Plus d’une centaine d’entre eux ont quitté leur hôtel dans l’urgence pour repartir avant la fin de leur séjour. Certains touristes appellent leur hôtel un peu plus tard, par exemple depuis la France.

De nombreux touristes ont passé la journée en quarantaine, avant de fuir sous la main des ténèbres, a déclaré un habitant du quartier Jean-Marc Sandoz. De nombreux hôteliers apprennent que des clients sont partis après avoir tenté en vain de les héler dans leur chambre ou lorsque des plateaux de nourriture sont restés intacts dans les couloirs. Selon la presse locale, seule une poignée de touristes britanniques sont encore en quarantaine.

Nous ne pouvons pas vraiment leur en vouloir, dit Sandoz. Être en quarantaine est insupportable. Imaginez comment vous et votre famille êtes pris au piège dans une chambre d’hôtel de vingt mètres carrés, a déclaré l’orateur. Selon lui, les Britanniques étaient un peu en colère contre la République tchèque lorsqu’ils ont appris qu’ils devaient y rester.

C’est probablement la pire semaine depuis que cette station a été visitée, à en juger par la situation complexe de la langue locale, etc. Selon lui, les Britanniques y représentent moins de 20 % de la clientèle et la moitié d’entre eux viennent régulièrement après Noël. Verbier est le cœur des Anglians. Il est si populaire parmi les Britanniques qu’il est même surnommé Little London.

Selon les résidents locaux, on ne sait pas exactement où sont allés les Anglais en fuite. Cependant, certaines personnes appellent plus tard et veulent savoir, par exemple, si elles doivent payer une nuit dans un hôtel où elles n’ont pas séjourné en raison de leur départ soudain.

Nouvelles tribus et atmosphère xénophobe

Depuis le 20 décembre, il n’y a eu aucun vol entre le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, mais entre le 14 et le 20 décembre, il y a eu au moins 92 vols réguliers en provenance du Royaume-Uni. Ils ont amené près de dix mille ruches britanniques et cinq allemandes dans le pays Bild.de.

Selon le ministère de la Santé, deux cas du nouveau type de coronavirus ont été enregistrés à Včara, un au Liechtenstein voisin. Le pays a enregistré exactement un cas de la variante sud-africaine du virus SARS-CoV-2.

Selon les informations d’hier, des pèlerins lettons de Grande-Bretagne à Verbier se sont battus dès le début pour de nouvelles mutations du virus dans une atmosphère xénophobe. Quiconque parle anglais est suspect, par exemple il y a SonntagsZeitung. De nombreuses personnes sont victimes de punitions injustes et accusées d’avoir violé la quarantaine simplement à cause de leur langue, a déclaré Sandoz.

Pendant quelques jours, j’ai fait l’objet d’une suspicion générale, a révélé hier une Anglaise âgée propriétaire d’un appartement de vacances à Verbier. Il était impossible de sortir, a-t-il ajouté.

La station balnéaire populaire a fait la une des journaux fin décembre, lorsque des photos de femmes faisant la queue pour le téléphérique ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. l’un d’eux n’avait pas de mains et n’avait aucun respect pour la distance.