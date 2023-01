L’Angleterre a battu le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Nous sommes sans pitié, Southgate est heureux

Lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, les footballeurs anglais ont rempli le rôle de favoris et se sont imposés en douceur 3 à 0 sur le Sénégal. Les vice-champions d’Europe en titre ont décidé du match à Chúr avec deux buts en fin de première mi-temps, lorsque Jordan Henderson et, pour la première fois du tournoi, le capitaine Harry Kane ont marqué. Bukayo Saka a ajouté un troisième but à la 57e minute.

En quart de finale, Albion affrontera les champions de France en titre samedi.

L’Angleterre s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la sixième fois en huit tentatives. L’équipe d’Albion n’a même pas perdu lors de son 22e match contre l’adversaire africain et a remporté sa deuxième victoire consécutive 3-0 lors du tournoi au Qatar. Le Sénégal, qui a dominé les Championnats d’Afrique en février, n’a pas réussi à tirer parti de sa participation aux quarts de finale de la Coupe du monde 2002 lors de sa deuxième participation aux huitièmes de finale.

« Nos meilleures chances sont venues après avoir récupéré le ballon, en même temps nous avons été impitoyables pour finir », a déclaré l’entraîneur anglais Gareth Southgate lors d’une conférence de presse. « Le match contre la France sera le plus grand test pour nous. Ce sont des champions du monde, une équipe de tournoi, et ils ont des individus extraordinaires. Ce sera un grand défi, la rivalité historique entre les deux pays promet d’être un match extraordinaire. Nous devrons faire de notre mieux », a-t-il ajouté.

Le polyvalent Rashford, qui a marqué deux fois lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles lors du dernier match de groupe et avec trois buts, partage la place de meilleur buteur de l’équipe lors du tournoi au Qatar, ne fait pas partie de la formation de départ de l’Angleterre. -jusqu’au sommet. Le milieu de terrain Sterling est rentré chez lui pour des raisons familiales non précisées et il n’est pas encore certain qu’il rejoindra l’équipe d’Albion. Le Sénégalais était privé d’Idrissa Gueye en raison d’un carton jaune avec sursis et sans l’attaquant clé Mané pendant tout le championnat.

Si l’Angleterre avait plus de ballon dès l’entame, elle manquait d’idées au début et la défense adverse tenait bon. Les Sénégalais ont obtenu la première grande occasion. A la 22e minute, Dia gémit en vain alors que son tir dans la surface est bloqué par l’un des défenseurs, puis il envoie le ballon dévié devant Pickford devant Ismaila Sarr.

A la 31e minute, les champions d’Afrique ont eu une meilleure chance. Il était devant le but et Pickford a sauvé l’Angleterre avec un arrêt réflexif. Au bout de la 38e minute, le favori a marqué dès sa première grosse occasion. Après une action rapide, Bellingham a couru vers le but et a envoyé son premier centre dans le filet de Henderson. Le milieu de terrain de Liverpool n’a marqué que le troisième but de son 73e match international.

L’Angleterre s’est calmée après le premier but et a augmenté le score juste avant la mi-temps. Kane et Shaw n’avaient pas encore percé, mais au bout de deux minutes de mise en place, le finaliste européen en titre a fait une autre pause et après la passe de Foden, Kane a tiré un coup devant le gardien de Chelsea Édouard Mendy. « J’ai beaucoup de temps, le ballon rebondit bien. Je suis un attaquant, donc je suis toujours content quand je marque », a déclaré Kane dans une interview télévisée.

Le capitaine anglais de 29 ans a marqué pour la première fois après trois passes décisives dans le championnat du Qatar. Kane a marqué son 11e but lors d’un tournoi majeur, dépassant le précédent record national de Lineker. L’attaquant de Tottenham a marqué 52 buts pour l’Angleterre et est à un coup d’égaler le meilleur buteur de tous les temps d’Albion, Rooney.

« Les 30 premières minutes ont été intéressantes. Nous avons eu des occasions de marquer le premier but, mais cela n’a pas fonctionné. L’Angleterre a gagné beaucoup de batailles et nous a poussés. Nous avons marqué cinq ou six minutes avant la mi-temps, puis juste avant à la mi-temps, la deuxième attaque nous a mis KO », a déclaré le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.

Après la pause, il a tenté de relancer le match avec un triple remplacement, mais les favoris avaient le jeu sous contrôle. À la 57e minute, l’Angleterre, qui avait terminé quatrième du championnat il y a quatre ans et attendait l’or d’un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966, a réussi à se hisser à la troisième place. La deuxième passe a été marquée par Foden, dont le centre dans la surface a techniquement envoyé Saka dans le filet. Il a marqué pour la troisième fois au Qatar.

La finale vient de se terminer. L’Angleterre a égalé sa plus haute victoire en phase à élimination directe lors d’une Coupe du monde et n’a pas concédé au Qatar pour la troisième fois consécutive. « Ce soir, nous allons célébrer, mais nous jouons la phase à élimination directe et nous devons être prêts pour le prochain match. Nous voulons tous jouer le plus grand match et il n’y a rien de mieux que de jouer contre la France. Avec notre meilleure performance, nous avons définitivement une chance », a déclaré Foden.

Dans le tournoi en cours, après la première défaite contre les Pays-Bas, le Sénégal a battu l’équipe locale et l’Équateur, mais encore une fois, cela n’a pas suffi aux autres adversaires européens. Il a concédé trois buts en un match pour seulement sa deuxième fois aux Championnats du monde.

« Nous sommes en Coupe du monde, ce sont les meilleures équipes. Le Sénégal est classé 18e au monde, l’Angleterre est cinquième. Nous devons apprendre de cette défaite. Nous verrons ce qui se passera, mais pour l’instant je suis toujours l’entraîneur. l’avenir nous le dira », a ajouté Cissé.

Angleterre – Sénégal 3:0 (2:0)

Buts : 38. Henderson, 45.+3 Kane, 57. Saka. Arbitres : Barton – Morán (tous deux Salv.), Nesbitt (USA) – Fischer (vidéo, Kan.). ŽK : Koulibaly (Sc.). Public : 65 985.

Angleterre : Pickford – Walker, Stones (76. Dier), Maguire, Shaw – Rice – Saka (65. Rashford), Henderson (82. Phillips), Bellingham (76. Mount), Foden (65. Grealish) – Kane. Entraîneur : Southgate.

Sénégal : É. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (84. Ballo-Touré) – Diatta (46. P. Sarr), Ciss (46. P. Gueye), N. Mendy, I. Sarr – Dia (72. Diédhiou), Ndiaye (46. Dieng). Entraîneur : A. Cissé.